Comprare libri per la scuola a Monza: dove farlo, in negozio oppure online (e averli a casa in 24 ore)

Con le vacanze ormai quasi finite, e i calendari scolastici 2019-2020 già usciti, non resta che prepararsi al meglio per il ritorno a scuola.

Oltre a zaini, astucci e diari, la prima cosa a cui pensare è l’acquisto dei libri di testo.

Come sappiamo, comprarli nuovi ogni anno comporta una spesa ingente per le famiglie. Una spesa che può arrivare fino a 500 euro, soprattutto per i libri delle scuole superiori. Per risparmiare e avere libri nuovi senza stress, Amazon mette a disposizione un servizio online che, con pochi click, fa arrivare comodamente a casa tutti i libri di cui avete bisogno senza rischiare di dimenticare qualche titolo e approfittando anche di uno sconto.

Per chi invece preferisse acquistare i testi in negozio, nuovi come usati, le opportunità non mancano. Vediamole tutte.

Dove acquistare testi scolastici a Monza

Libraccio, ideale per i libri usati - piazza Indipendenza, 4

Libreria Istituti Nuovi - via Cavallotti, 35

La Cartoleria D'Annunzio - via D'Annunzio, 17

Dove ordinare e acquistare libri online

Per ordinare libri scolastici e riceverli scontati a casa, clicca qui

Clicca qui per ordinare velocemente i libri scolastici per:

Scuole elementari

Scuole medie

Scuole superiori