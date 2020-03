Didattica online: Google crea un sito ad hoc

L’emergenza Coronavirus ha messo l’umanità di fronte ad una difficile battaglia. Una battaglia mai vissuta prima (perlomeno in epoca moderna), fatta di restrizioni e fermi che hanno visto protagonista - tra i tanti settori - anche il mondo dell’istruzione. Le scuole hanno chiuso, dalle primarie fino alle Università, senza eccezioni. Aprendo la strada ad un mondo fino ad oggi sconosciuto: quello dell'e-learning.

Ecci dunque che Google viene incontro agli insegnanti con la pagina web “insegna da casa”, un sito creato appositamente per la formazione online e utilizzabile con Suite for Education, una tra le piattaforme raccomandate dal Ministero dell’Istruzione. La pagina web per la formazione a distanza offre diverse funzioni da poter sfruttare: si può registrare una lezione da trasmettere, eseguire dei quiz online, usare Google Classroom per l’assegnazione dei compiti a casa. Utili anche le guide su come utilizzare una lavagna virtuale per la condivisione con gli altri insegnanti, o su come realizzare una riunione video con la propria classe di studenti.

Consapevole del momento di forte difficoltà, il motore di ricerca per eccellenza ha incrementato i propri sforzi per andare incontro a studenti e insegnanti. Oltre a mettere online il materiale didattico e le guide, infatti, Google ha reso disponibili in forma gratuita per gli istituti le funzioni avanzate di Hanguots Meet.

Insignito del patrocinio dell’Unesco e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, il progetto di Google sarà in continuo aggiornamento: il colosso del web si occuperà infatti di aggiornare regolarmente la pagina web, aggiungendo nuove guide e nuovi strumenti per la formazione a distanza.