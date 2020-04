Maturità 2020: ecco come si svolgerà

I giorni di attesa per studenti di 5° superiore e insegnanti sono finiti. Attraverso una videoconferenza, la Ministra Azzolina ha spiegato come e quando si svolgeranno gli esami di Maturità 2020.

Gli esami di Stato prenderanno il via il 17 giugno, con la novità più importante che - per comprensibili ragioni di sicurezza - vedrà l’eliminazione delle prove scritte. Inoltre, a differenza degli anni passati dove aveva più peso la prestazione d’esame rispetto all’ultimo triennio, quest’anno ci sarà un ribaltamento: verrà infatti privilegiato il percorso di studi relativo agli ultimi tre anni, che consentirà di guadagnare fino a 60 crediti (12 per il terzo anno, 13 per il quarto e 35 per l’ultimo anno). La prova orale di maturità, di conseguenza, ne potrà dare fino a 40.

La Ministra fa sapere inoltre che la consueta tesina verrà sostituita da un argomento a piacere concordato tra studenti e insegnanti.

Tuttavia, nello svolgersi della prova orale, gli studenti dovranno rispondere ad alcune domande sui progetti di alternanza scuola-lavoro, sulla Cittadinanza e sulla Costituzione.

Questa forma unica e storica dell’esame di Stato si svolgerà in piena sicurezza, rispettando tutte le norme sanitarie di sicurezza. Oltre ad indossare i dispositivi di protezione e a mantenere le distanze stabilite, lo studente e la commissione d’esame saranno gli unici ad occupare la stanza, escludendo, diversamente dagli anni precedenti, parenti e amici.

La Ministra Azzolina ha comunque voluto mandare un messaggio incoraggiante ai maturandi. Ribadendo la sofferenza provata nel decidere di chiudere gli istituti, ha voluto far sapere ai ragazzi che l’esame di Maturità 2020 verrà comunque ricordato nella storia.

Queste le sue parole: “Fidatevi di me, l’esame ve lo ricorderete e non sarà un momento brutto, lo ricorderete con affetto”.