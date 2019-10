Le migliori App per studiare

Sei in cerca di una App per studiare? Facendo un po' di ricerche, ti accorgerai di quanti risultati escano.

Ma quali sono le 10 migliori? Scopriamolo insieme.

App per non distrarsi

Productivity Challenge Timer: ottima per motivarti nello studio, questa App ti permetterà di creare diversi progetti collegati agli obiettivi da terminare. Inoltre, quando sarai demotivato, ti spronerà a ritrovare fiducia in te stesso e a migliorarti.

Rescuetime: compatibile con PC, MAC, Android e Linux, questa App traccerà tutto il tempo che perdi con i vari dispositivi elettronici. Ne esiste una versione free e una a pagamento con delle funzioni aggiuntive. Tra le più interessanti, quella che blocca lo smartphone per farti studiare indisturbato.

Forest: per via delle sue caratteristiche particolari, questa App è specifica per gli studenti universitari ed è compatibile sia con Android che con iOS. Forest ti darà la possibilità di piantare un albero che crescerà di pari passo con la tua produttività nello studio em per mantenerlo in vita, non potrai usare nessun’altra App. Per gli studenti particolarmente ansiosi, questa applicazione può riprodurre i suoni rilassanti della foresta.

Self Control: compatibile con Mac, è un'App utile per la mantenere la concentrazione nello studio. Grazie a Self Control potrai bloccare l’accesso del tuo computer ai siti perditempo, ad esempio i social network.

App per organizzare la giornata

inClass: grazie a questa App potrai registrare orari delle lezioni e compiti da eseguire, avendo inoltre a disposizione la funzione di alert, utile per ricordare una data importante come quella di un esame.

Outliner for iPad: ottima per creare una tabella di marcia, questa app permette di organizzare le cose da fare, in modo da avere tutto sotto controllo.

Evernote: tra le App con funzioni di organizer, é sicuramente tra le più complete. Evernote infatti ti permetterà di prendere appunti e segnare gli impegni, il tutto su un’unica interfaccia.

App di supporto allo studio

Libretto universitario: ottima per il calcolo della media universitaria, questa App lavorerà sulla base degli esami effettuati, ma anche su quelli ancora in programma. Utile inoltre per il voto di partenza della tua laurea.

Tutored: parliamo di un vero e proprio social media che mette in contatto studenti con lo scopo di scambiarsi opinioni, consigli e aiuti sugli esami universitari.

Soulver: non può mancare nello smartphone o nel tablet degli studenti di economia. Questa App infatti ha la capacità di eseguire in modo semplice anche i calcoli più complicati.

Duolinguo: questa App é molto utile per l’apprendimento delle lingue straniere attraverso esercizi grammaticali, ascolto e lettura. Offre inoltre lezioni semplici e intuitive, con un sistema di apprendimento davvero efficace.