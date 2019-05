Quando si iscrive il proprio bambino all'asilo, oppure a scuola, ci si trova ad avere a che fare con i costi: l'iscrizione, il materiale scolastico, i pasti. Costi, questi, che variano da istituto ad istituto e da città a città. Ma, parlando di strutture statali, quanto costa la mensa scolastica a Monza?

Come si legge sul sito del Comune di Monza, la mensa scolastica è un servizio organizzato per gli alunni, gli insegnanti statali e il personale comunale di: asili nido comunali, scuole dell'infanzia statali e comunali, scuole primarie statali, scuole secondarie di primo grado statali e centri diurni per disabili. Il servizio è dunque garantito agli alunni della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado che frequentano attività scolastiche pomeridiane previste nel Piano dell’Offerta Formativa, e solo nei giorni di rientro pomeridiano.

I menù sono articolati su otto settimane per il menù invernali e su quattro per il menù estivo, e sono diversificati sulla base dell'utenza: ci sono menù ad hoc per motivi etico-religiosi, per alunni vegetariani e vegani, per particolari ricorrenze, per chi ha la necessità di seguire una dieta in bianco, per chi soffre di allergie, intolleranze alimentari e particolari patologie. Basta farne richiesta attraverso il Portale Genitori.

Quanto costa il servizio di mensa scolastica a Monza? C'è una quota annuale di 25 euro che copre i costi di servizio, mentre il resto della quota è calcolato sulla base dell'ISEE:

3.36 euro a pasto con ISEE superiore a € 10.455,00 e fino a € 12.000,00

3.68 euro euro a pasto con ISEE superiore a € 12.000,00 e fino a € 15.000,00

4.10 euro a pasto con ISEE superiore a € 15.000,00 e fino a € 25.000,00

4.41 euro a pasto con ISEE superiore a € 25.000,00 e fino a € 30.000,00

4.73 euro a pasto con ISEE superiore a € 30.000,00 e fino a € 35.000,00

5.15 euro a pasto con ISEE superiore a € 35.000,00 e fino a € 40.000,00

5.46 euro a pasto con ISEE superiore a € 40.000,00 oppure in caso di mancata dichiarazione del valore ISEE

Ci sono poi agevolazioni particolari: sconto del 15% per il secondo figlio, del 30% per il terzo figlio e del 50% per il quarto figlio e per i successivi. Se la famiglia ha un ISEE inferiore ai 4000 euro l'anno, il costo del pasto è gratuito; se è superiore ai 4000 euro ma inferiore ai 10.455 euro, il contributo richiesto è compreso tra 1,03 e 3,27 euro.

Per i nuclei familiari residenti fuori Monza sono previste: