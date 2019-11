“Scuola in chiaro”, l’App che aiuta i genitori ad iscrivere i figli a scuola

Gennaio sarà il mese utile per iscrivere i propri figli a scuola: dal 7 al 31, i genitori potranno compilare i moduli per le prime classi della scuola primaria e secondaria di I° e II° grado.

Come scegliere la scuola che fa per loro? È in arrivo al app "Scuola in chiaro", aiuterà genitori e studenti a compiere le loro scelte con più facilità.

Gli istituti, già ora, hanno ricevuto una circolare riportante tutte le informazioni utili per le famiglie con figli in età scolastica. Un documento, questo, consultabile anche online attraverso il sito del MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca), nella sezione denominata “Iscrizioni online”. Attraverso il sito sarà possibile effettuare l’intera procedura d’iscrizione: i possessori di un’identità Spid (Sistema Pubblico d’Identità Digitale) potranno utilizzare le credenziali già in loro possesso per accedere preventivamente alla registrazione già dal 27 dicembre.

La novità assoluta riguarda è però, per l'appunto, l’App: “Scuola in Chiaro” è uno strumento scaricabile sui propri device che faciliterà la scelta dell’istituto per i propri figli, grazie all’accesso alle informazioni aggiornate costantemente dal Ministero. Tutto questo è reso più semplice e veloce dalla possibilità di accedere ad ogni singolo istituto attraverso un codice QR dinamico, utilizzando tranquillamente un cellulare o un tablet. Non solo: “Scuola in Chiaro” permetterà di comparare i dati visualizzati con quelli di altri istituti. Facile e intuitiva, è una vera e propria innovazione nel campo delle iscrizioni scolastiche. Che, si sa, ai genitori creano sempre un po' di panico.