Tutti i motivi per cui dovresti scegliere una scuola di formazione professionale

Sapere con esattezza che percorso di studi seguire è un vantaggio che non tutti gli studenti possono vantare. C’è infatti chi vive nel dubbio perenne, che prosegue fino alla fatidica estate in cui si dice addio alla scuola media. Spesso si è spinti verso il liceo in maniera automatica, ritenendolo il giusto ponte di collegamento con l’università. Sarebbe bene analizzare però quanto offerto dalle scuole di formazione professionale. Queste infatti lasciano libero lo studente di decidere. Dinanzi a sé si apriranno due vie dopo le superiori, l’avviamento al lavoro o la specializzazione.

Scuola di formazione professionale: vantaggi

Svariati gli elementi in favore delle scuole di formazione professionale. In cima alla lista vi è di certo la praticità del programma, che porta gli studenti a svolgere laboratori, avviandosi verso la professione dei propri sogni. Non manca la teoria ma di certo la pratica ottiene maggior spazio, dando la chance di lavorare fin da subito a chi non intende proseguire negli studi. Al tempo stesso però, chi dovesse decidere di iscriversi all’università, in una facoltà in linea col percorso seguito, avrebbe una marcia in più, data proprio dall’esperienza pratica accumulata negli anni.

Il mondo del lavoro richiede sempre più giovani con esperienza. Un controsenso che potrebbe essere in parte risolto dai neodiplomati che hanno conseguito una qualifica professionale riconosciuta. Al termine del percorso è previsto per loro un periodo di stage o tirocinio, entrando in contatto con aziende per dare il via a un proprio curriculum professionale.

Scuole di formazione professionale a Monza

Se questo tipo di percorso dopo le scuole medie rappresenta la miglior soluzione per sé o per i propri figli, ecco alcuni indirizzi utili nell’area di Monza.

IPSIA Enzo Ferrari – Via Monte Grappa, 1

Istituto Professionale dei Servizi A. Olivetti – Via Lecco, 12

Istituto Professionale Commercile Caravaggio – Via Monte Oliveto, 7