Come si diventa maestra d’asilo nido

Ci sono lavori che, da sempre, esercitano un certo fascino. Un esempio? L'insegnamento, che continua ad essere scelto da molti giovani (ragazze in primis), mosse da una grande passione e dall'amore per i bambini.

E, tra tutte le forme di insegnamento, ve n'è una che è sempre molto ambita: la mastra d'asilo nido.

Un tempo chiunque avesse una buona predisposizione e un certo amore per i bambini poteva diventare maestra d’asilo nido, mentre oggi il percorso è cambiato. Vediamo come fare per diventare maestri d’asilo nido, analizzando formazione e requisiti necessari.

Le linee guida per iniziare ad insegnare come maestri in questo ambito sono cambiate dopo la legge Iori, cha ha disciplinato un settore fino ad allora poco chiaro. La legge stabilisce infatti cha per insegnare negli asili nido è necessaria la laurea e bisogna essere dunque un educatore socio-psico-pedagogico.

La laurea richiesta è quella in Scienze dell’Educazione (laurea L-19), che consente appunto di diventare educatore socio-psico-pedagogico, mentre tutti coloro che possiedono un titolo da assistente sociale o psicologo non possono più educare in questo ambito.

Chi sta già lavorando e non ha il titolo necessario può godere di una fase transitoria ideata appositamente, che consiste nel frequentare dei corsi della durata di un anno con il conseguimento finale del titolo di Educatore Professionale Socio-Pedagogico. Questo permetterà di essere in regola con le nuove qualifiche richieste.

Per accedere ai corsi è necessario soddisfare uno dei seguenti requisiti:

Avere lavorato come educatore per almeno tre anni

Avere un diploma magistrale ante 2001-2002

Aver lavorato presso un’amministrazione pubblica come educatore

Anche i possessori di una laurea in Scienze della Formazione devono partecipare ai corsi di cui abbiamo parlato, in quanto il loro titolo permette di lavorare come maestre di asilo e nelle scuole d’infanzia, ma non negli asili nido.