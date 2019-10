Sogni di fare l’influencer? Arriva il corso di laurea che fa al caso tuo

Offerto dall’Università e-Campus di Roma, arriva il corso di laurea in Scienze della Comunicazione per chi aspira a diventare una star del web.

Ammirate, odiate e accusate dallo stilista Valentino di diffondere cattivo gusto, ora le persone che vogliono diventare influencer avranno la possibilità di prepararsi davvero. Sì, perché se si vuole diventare come Chiara Ferragni (o almeno provarci) e raggiungere milioni di follower non è sufficiente scattare una foto con lo smartphone per poi postarla sui social, ma bisogna prepararsi tramite lo studio.

Pur non essendo regolamentata, quella dell’influencer è una professione sempre più richiesta da aziende, marchi e agenzie pubblicitarie, grazie alla velocità con cui raggiunge il pubblico.

Il corso universitario nasce con lo scopo di colmare l’eventuale vuoto formativo presente nelle persone che iniziano questa professione, ma è pensato anche per chi vuole lavorare a stretto contatto con gli influencer senza esporsi in prima linea. Non stiamo parlando di una vera e propria novità universitaria, in quanto analizzandone il percorso triennale di studio si possono notare molti corsi già esistenti come Diritto dell’informazione, Etica della comunicazione, Informatica e social Media Marketing.

Nel frattempo, in rete non si sono fatti attendere i commenti del tipo: “Questo corso è una bella trovata di marketing”, o “Questo corso è figlio dei tempi che corrono”. E, in effetti, le persone che si guadagnano da vivere grazie alla professione dell’influencer esistono e sono in continuo aumento, come dimostra uno studio del 2018 che ne registra negli ultimi due anni un incremento del 6,4%. Percentuale che, forse, grazie ai futuri laureati di e-Campus è destinata a crescere.