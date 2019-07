Studenti universitari fuori sede: cresce la richiesta di affitti

In aumento nel secondo semestre 2018, in Italia i canoni di locazione delle grandi città contano un +2,3% per i monolocali, un +2,0% per i bilocali, e un +1,6% per i trilocali: a dirlo è una ricerca condotta da Tecnocasa.

Visibile quindi su tutte le tipologie, il segnale positivo è attribuibile ad una diminuzione dell’offerta e ad una migliore qualità della stessa. Ma vediamo, più nel dettaglio, come si distribuisce la motivazione della ricerca della casa in affitto: il 57% cerca la casa principale, il 33,6 cerca un alloggio per motivi di lavoro, mentre il rimanente 9,4% per motivi legati allo studio. (Quest’ultima percentuale è soggetta a stagionalità, e tende ad aumentare nel secondo semestre dell’anno).

Tra le città con le maggiori richieste d’affitto da parte di studenti primeggia Torino, con il 31%, tallonata da Milano con il suo 28,4%. Analizzando solo le richieste di locazione ai fini di studio, emerge che le tipologie maggiormente richieste risultano essere il bilocale e il trilocale, rispettivamente con il 36,1% e il 32,1%, mentre i contratti maggiormente stipulati sono quelli transitori. Oltre che allo stato dell’immobile e del suo arredamento, e alla tranquillità della zona, i ragazzi che cercano casa sono attenti anche alla distanza dall’istituto universitario, per abbattere tempi e costi legati allo spostamento quotidiano. Inoltre, l’appartamento viene spesso condiviso con altri studenti, in maniera tale da dividere la retta mensile dell’affitto e tutte le altre spese.

Ecco dunque che, a causa della notevole crescita della richiesta di posti letto da parte degli studenti fuori sede, gli investitori si orientano sempre più verso operazioni di student housing.

A chi rivolgersi per affittare una casa a Monza

Grimaldi Monza - via Puglia 15

Casiraghi Immobiliare - vicolo Lambretto 1

Solo Affitti Monza - via Prina 8/b

Bassi Immobiliare - via Appiani 25 ang. via Zucchi

Valtorta Immobiliare - via Giuliani 10