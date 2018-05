Gelsia ottiene la certificazione Uni En Iso 9001 per i servizi commerciali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Durante il mese di aprile Gelsia ha ottenuto la certificazione dei servizi commerciali secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 9001, norma che definisce i requisiti dei sistemi di gestione della qualità e consente alle organizzazioni, in modo volontario, di sottoporre a verifica, da parte di un Organismo di certificazione accreditato, il proprio sistema di qualità ed i relativi processi produttivi. Il progetto di certificazione dei servizi commerciali è stato avviato a metà del 2017 e, attraverso un percorso di analisi e verifica dei processi, ha portato alla definizione di procedure interne finalizzate a garantire la corretta esecuzione delle attività operative e il rispetto della normativa di legge e di settore, con l’obiettivo finale di garantire la soddisfazione del cliente. L’applicazione della norma garantisce infatti che tutti i processi di vendita al cliente vengano realizzati secondo specifici standard e che tutte le fasi delle attività siano controllate e verificabili, con un continuo monitoraggio e miglioramento del servizio, per assicurare sempre maggiore affidabilità ed efficienza interna e verso la clientela. La visita da parte dell’Organismo di certificazione IMQ/CSQ si è svolta in due giornate durante le quali tutti i processi interessati sono stati sottoposti a puntuale verifica e si è conclusa con il rilascio della certificazione. Il Sistema Qualità di Gelsia era già stato certificato fin dal 2008 per tutti i servizi di natura tecnica (cogenerazione, produzione energia, calore); con la nuova certificazione il Sistema è stato integrato con le attività relative alla vendita di energia elettrica e gas metano, così da tenere sotto controllo tutta l’operatività della società, dalla richiesta di prestazione da parte del cliente finale alla fatturazione, dalla gestione dei rapporti commerciali al customer care. “Siamo particolarmente orgogliosi di aver ottenuto questa certificazione che va a coprire tutti gli aspetti di relazione con il cliente – dichiara il Presidente di Gelsia Cristian Missaglia. Questo però non è un traguardo, ma solo il punto di partenza per poter monitorare i processi interni e migliorare costantemente le prestazioni, al fine di offrire servizi di qualità sempre più elevata”. Oltre alla certificazione del Sistema Qualità, Gelsia è in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale), OHSAS 18001 (Sistema di Gestione Salute e Sicurezza) e UNI CEI EN ISO 5001 (Sistema di Gestione dell’Energia).