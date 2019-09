Giornata di sensibilizzazione "Diamoci un taglio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Le associazioni ONLUS RagionevolMente e LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori) di Trento coordinano da circa tre anni la campagna “Diamoci un Taglio”: un’iniziativa benefica di sostegno ai pazienti oncologici con l’obiettivo di raccogliere capelli per poi donare parrucche ai pazienti. L’iniziativa “Diamoci un Taglio” è nata in Trentino Alto-Adige e coinvolge oggi più di 50 saloni su tutto il territorio italiano. Innumerevoli sono poi le donazioni anche per posta, da parte di tantissime persone generose. I capelli raccolti vengono scambiati con parrucche oncologiche messe poi gratuitamente a disposizione dei pazienti, che ne possono scegliere tipo (sintetica oppure naturale), taglio e colore.

Insieme ad uno dei saloni aderenti, il "Dharani Eco Hair Salon” di Lissone (Monza e Brianza), organizzeremo, domenica 8 settembre, una giornata di sensibilizzazione sul progetto. Il salone di Via dei Mille n.83 sarà aperto a partire dalle ore 10:00, e ci sarà la possibilità di tagliare gratuitamente i capelli e donarli a “Diamoci un Taglio”. Sono richiesti almeno 20 centimetri di capelli, si accettano anche capelli tinti e grigi; ulteriori informazioni sul sito del progetto: www.diamociuntaglio.ragionevolmente.it. Saranno presenti i volontari di RagionevolMente e verrà distribuito materiale informativo. Contattando il salone al 039 9147335 sarà possibile prendere appuntamento per il taglio e la piega, e ottenere ulteriori informazioni.