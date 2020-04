Gli ex uffici di Philips a Monza offerti a Regione Lombardia e Protezione Civile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Philips Foundation, ente benefico registrato e piattaforma per le attività sociali a livello globale di Royal Philips (NYSE: PHG; AEX: PHIA), ha annunciato oggi la decisione di supportare le attività di Protezione Civile e Cesvi, due realtà in prima linea nella gestione dell’emergenza COVID-19. Il contribuito, che ammonta in totale a 150.000 euro, è destinato a Protezione Civile, a cui è affidato il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale. Nell’ambito di queste attività, la donazione servirà a sostenere l’acquisto d tutti i materiali necessari, a partire dai dispositivi di protezione individuale e dalle apparecchiature medicali per il trattamento dei pazienti ospedalizzati. A Cesvi, organizzazione umanitaria basata a Bergamo -territorio fortemente colpito dall’emergenza- la donazione contribuirà a sostenere il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo, tramite l’acquisto di dispositivi di protezione individuali e sistemi di ventilazione non invasiva fissi e trasportabili. Al sostegno di Philips Foundation, si aggiunge quello di Philips Italia che ha lanciato una raccolta fondi tra i dipendenti, che l’azienda ha deciso di raddoppiare: grazie a questo impegno condiviso sono stati donati 50.000 euro alla Croce Rossa Italiana che li utilizzerà per la gestione delle attività di assistenza sanitaria in tutto il Paese e l’acquisto di materiali per l’emergenza COVID-19. “In un frangente così drammatico per il nostro Paese, Philips Foundation e Philips Italia hanno dato il proprio contributo per supportare concretamente chi è in prima linea nella lotta contro il COVID-19” ha dichiarato Simona Comandè General Manager Philips Italia, Israele e Grecia. “Per chi come noi opera nel settore della salute questo impegno è una missione vera e propria: ce lo ricordano i nostri tecnici che ogni giorno sono in ospedale a installare o manutenere le apparecchiature medicali utili a combattere l’emergenza e ce lo hanno dimostrato i colleghi che, ognuno nel proprio piccolo, hanno fatto qualcosa di grande di cui sono fortemente orgogliosa”. Philips ha infine offerto a Regione Lombardia e Protezione Civile l’uso gratuito fino alla fine dell’emergenza degli ex uffici di Philips spa a Monza, per la destinazione che i due enti riterranno più necessaria e appropriata nella gestione dell’emergenza. Il complesso, in uso fino a marzo 2018, ha una superficie complessiva di 24.000 mq.