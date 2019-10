Monza al 79esimo posto tra le città più "green" d'Italia: la classifica

Monza al 79esimo posto della classifica di Legambiente Ecosistema Urbano che misura la qualità dell'Ambiente nelle città italiane e di riflesso anche la qualità della vita dei suoi abitanti. Aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia: queste le aree tematiche in base a cui sono state valutate le performance "green" delle varie città. Al primo posto della classifica svetta Trento, seguono Mantova e Bolzano.

A pesare in negativo nel punteggio assegnato al capoluogo brianzolo ci sono gli indicatori relativi alla qualità dell'aria: la città brianzola è al 95esimo posto per la concentrazione di polveri sottili (PM10). Monza potrebbe fare meglio anche per quanto riguarda il consumo domestico di acqua con una media di oltre 210 litri di acqua al giorno per abitante. Molto bene invece l'efficienza della depurazione - pari al 100% - sulla base dei dati Istat 2016. Il capoluogo brianzolo invece è al 15esimo posto per la produzione di rifiuti pro capite e al 41esimo per la raccolta differenziata. Non male anche il punteggio relativo alla presenza di verde (11esimo posto) e di alberi (43esima in classifica). Resta alto però il numero di incidenti che posiziona Monza al 77esimo posto della classifica relativa all'indicatore parziale con quasi 7 vittime (feriti o morti) ogni mille abitanti.

Come viene assegnato il punteggio

Il punteggio nella classifica finale, in centesimi, viene assegnato sulla base dei risultati qualitativi ottenuti nei 18 indicatori conside­rati da Ecosistema Urbano che coprono sei aree tematiche: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia. I punteggi assegnati per ciascun indicatore identificano il tasso di sostenibilità della città reale rispetto a una città ideale spiega Legambiente. Nel punteggio viene poi assegnato un “bonus” per le città che si contraddistinguono in quattro ambiti: recupero e gestione acque, ciclo dei rifiuti, efficienza di gestione del trasporto pubblico, modal share.