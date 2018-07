Desio, consegnati ottanta composter agli ortisti di via Oslavia

Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale di Desio ha consegnato agli ortisti di via Oslavia 80 «composter» i "bidoni" per la formazione del compost. L'obiettivo? Migliorare la gestione dei rifiuti, partendo da piccoli gesti.

Il compostaggio è un processo naturale di trasformazione biologica degli scarti organici in presenza di ossigeno. I protagonisti di questa trasformazione sono i microrganismi aerobici (batteri, attinomiceti, funghi) che, alimentandosi degli scarti organici, li trasformano in compost. Questo terriccio migliora le caratteristiche chimiche e fisiche del terreno e rilascia sostanze nutritive per i vegetali che hanno la capacità di rielaborarle con la fotosintesi clorofilliana in foglie, legno e frutti.

Meno anidride carbonica in atmosfera. Il compost ha un duplice vantaggio: consente di ridurre la quantità di organico che finisce agli impianti di trattamento e, quindi, le emissioni di CO2 in atmosfera, e restituisce carbonio al suolo, trasformando il rifiuto in materiale fertilizzante.

"La gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti urbani si basa soprattutto sulla responsabilità dei cittadini: si pensi alla partecipazione alla raccolta differenziata o alla riduzione dei rifiuti attraverso lo stile di vita. E trasformare gli scarti organici in compost è uno dei modi per contribuire significativamente all’uso sostenibile delle risorse", dichiara l’assessore all’Igiene urbana Stefano Guidotti.