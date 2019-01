Alberi di Natale, a Bernareggio il municipio li ritira per creare un bosco: ecco come fare

Gli alberi di Natale? Avranno una nuova vita a Bernareggio. Il municipio, infatti, ha deciso di ritirare dalle case dei propri cittadini gli abeti (ovviamente solo quelli veri) che saranno ripiantati in un'area verde del comune.

Al momento l'area comunale dove verranno ripiantati non è ancora stata individuata, ma il primo cittadino Andrea Esposito ha spiegato ai microfoni di Caterpillar (trasmissione di Radio2) che verrà stabilita in base al numero degli alberi raccolti. In questi giorni sono partite le adesioni. Per prenotare il ritiro porta a porta basta contattare il comune inviando una mail a questo indirizzo oppure telefonare a questo numero: 039 9452100.

Non è il primo caso, il comune aveva organizzato un'iniziativa simile per Ognisanti: in quell'occasione il municipio aveva chiesto ai cittadini di donare piante e fiori che non venivano più utilizzate al cimitero. Piantine che poi sono state utilizzate per allestire un'aiuola nel camposanto.