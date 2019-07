Vimercate eccellenza "verde" in Brianza, ecco il comune "zero rifiuti"

Vimercate città verde. Al comune brianzolo è stato conferito un importante riconoscimento assegnato dal comitato nazionale Zero Waste Italy.

Vimercate è stato inserito nella fascia di eccellenza, quella ristretta contrassegnata da 2 aquiloni, dei 290 comuni italiani che hanno aderito a Rifiuti Zero in virtù della percentuale di raccolta differenziata, dell’avvio dell’applicazione della tariffa puntuale e dei servizi ambientali offerti ai cittadini del territorio e delle buone pratiche come il neonato centro dei riuso Panta Rei.



Diversi i criteri esaminati dal Comitato nazionale per stilare la classifica e attribuire i relativi punteggi tra cui l’applicazione o meno della tariffazione puntuale, la realizzazione di significative “buone pratiche” in termini di promozione di centri di riparazione-riuso e/o di promozione della riduzione dei rifiuti (compostaggio di comunità, autocompostaggio, uso di pannolini lavabili, mercatini del riuso, agevolazione dei negozi alla spina, eventi plastic free, ecc) ed ancora iniziative di coinvolgimento dei produttori per avviare forme di riprogettazione di beni e/o prodotti per renderli riciclabili, l’istituzione dell’osservatorio Rifiuti Zero ai fini di un monitoraggio imparziale e partecipato del percorso verso Rifiuti Zero

“Sono soddisfatto che Vimercate sia stata riconosciuta come uno degli 80 comuni più virtuosi nel percorso verso rifiuti zero. Il merito va all’Amministrazione che da sempre ha creduto in questo obiettivo, al CEM che si dimostra una società capace di procedere in questa direzione, ma soprattutto a quei cittadini che hanno compreso che non abbiamo altra scelta che rispettare l’ambiente e gestire i nostri rifiuti in modo sostenibile, ovvero cercare di azzerarli. Iniziative come i metodi di misura dei conferimenti per l’introduzione della tariffa puntuale e il centro del riuso vanno nella direzione giusta. La strada da fare è sicuramente lunga ed è impossibile pensare di percorrerla senza il contributo attivo di tutti i cittadini che hanno a cuore l’ambiente” ha dichiarato il sindaco Francesco Sartini.