Inquinamento, a Monza da domani scattano le misure di primo livello

Misure anti-smog in vigore da martedì 28 gennaio a Monza. Le misure di primo livello per il miglioramento della qualità dell'aria, tra cui lo stop ai veicoli diesel Euro 4 dalle 8.30 alle 18.30, verranno introdotte in seguito al superamento della soglia di 50 microgrammi/mc di PM10 per quattro giorni consecutivi.

A comunicarlo è stato il municipio. Le misure temporanee di primo livello riguardano il traffico (limitazioni per i veicoli fino a euro 4 diesel in ambito urbano, obbligo spegnimento motori in sosta), il riscaldamento domestico (limitazione all'uso di generatori a biomassa legnosa di classe inferiore ‪alle 2 stelle compresa, riduzione di 1 grado delle temperature nelle abitazioni), l'agricoltura (divieto di spandimento liquami zootecnici) e divieto assoluto di combustioni all'aperto (accensione di fuochi, falò, barbecue, fuochi d’artificio).