Monopattini elettrici in sharing, arrivano i primi 400: ecco come usufruire del servizio

Sono pronti a solcare le vie di Monza i primi 400 monopattici elettrici in sharing.

Il semaforo verde è arrivato mercoledì 22 luglio, quando il sindaco Dario Allevi, l’Assessore alla Mobilità Federico Arena e l’Amministratore Unico di Monza Mobilità Davide Mardegan hanno dato il via libera al progetto di mobilità dolce.

"Era un obiettivo già presente nel nostro programma elettorale ma che ora, considerate le condizioni determinate dall’emergenza sanitaria, è diventato ancora più strategico. Dare ai cittadini alternative per spostarsi sul territorio e consentire un trasporto flessibile, leggero, a baso impatto ambientale e complementare a bus, treno e auto ci permetterà di contenere la congestione del traffico e i livelli di inquinamento in città oltre che a rispettare il distanziamento sociale. È una grande opportunità per muoversi agevolmente e in modo sostenibile, ma solo a patto che vengano usati con prudenza e nel totale rispetto delle regole, al pari di tutti i mezzi che circolano sulle nostre strade. C’è posto per tutti se ci muoviamo con buonsenso e rispetto" ha commentato Dario Allievi.

Monopattini elettrici a Monza, nuove piste e nuove stazioni

I monopattici elettrici, gialli o multicolor, in un primo momento saranno 400. La flotta sarà gestita da Emtransit srl e da Wind Mobility Gmbh, le società che si sono aggiudicate il bando di Monza Mobilità. La convenzione del servizio è di un anno, eventualmente prorogabile, e il "tetto" dei monopattini si potrà alzare fino a 500 in caso di eventi specifici o per cambiamenti nella gestione dell’emergenza sanitaria in corso.

Come ha spiegato Federico Arena, "La sharing mobility è un tassello del puzzle della mobilità cittadina, capace di coniugare spostamenti comodi e veloci, il rispetto dell’ambiente e il distanziamento sociale necessario nella fase di convivenza con il virus. Da mesi stiamo lavorando a un piano di sviluppo della mobilità dolce che passa anche dal potenziamento delle stazioni di bike sharing, dalle nuove corsie ciclabili e dalla realizzazione di nuove piste ciclabili. Oggi a Monza abbiamo circa 40 chilometri di percorsi ciclabili. Altri 4,2 chilometri sono in corso di realizzazione: parliamo di quattro nuove ciclabili per un investimento di poco più di due milioni di euro. Il servizio di noleggio di monopattini elettrici che parte oggi si inserisce nel progetto che ci porterà a ridisegnare la mobilità nel post Covid". Un mobilità, questa, che vedrà nascere dopo l'estate anche un servizio di car sharing completamente elettrico.

"I monopattini elettrici in condivisione presentano vantaggi importanti in termini di spostamenti, oltre a tutelare l’ambiente: non ci sono costi di acquisto e manutenzione, entrano liberamente in centro, si possono parcheggiare facilmente e l’utente paga solo le tariffe per il reale utilizzo" conclude l’Amministratore Unico di Monza Mobilità, Davide Mardegan.

Le stazioni? Saranno virtuali

Il servizio non prevede stazioni "fisiche" alle quali agganciare i dispositivi, ma sarà free floating. Nell’area a sosta vincolata -che comprende il centro storico, la Stazione e il Parco - i monopattini gialli di Wind e quelli colorati di Emtransit potranno essere prelevati e restituiti solamente in specifiche aree di sosta virtuali, mappate sulle app di ciascuno degli operatori.

In una fase iniziale del servizio, per abituare gli utenti ed evitare problemi nella sosta, alcune aree più sensibili saranno individuate anche con dei bolli adesivi posizionati sull’asfalto. Al di fuori dell’area a «sosta vincolata» il parcheggio sarà possibile in qualsiasi punto della città negli stalli dedicati alle biciclette o a lato strada, dove non sia espressamente vietato e sempre secondo le regole del Codice della strada.

Per quanto riguarda invece la presa dei monopattini sono stati individuati dei punti strategici in cui ogni giorno gli operatori dovranno ricollocare i monopattini lasciati in sosta libera.

Monopattini, regole e prezzi

I monopattini potranno circolare in città ad una velocità di 25 km/h tranne all’interno dell’area pedonale, dove la velocità è ridotta a 6km/h, mentre nelle aree ad alta densità pedonale, all’interno del parco e lungo il canale Villoresi, la velocità è di 15 km/h. La circolazione è invece vietata lungo l’asse di viale Marconi- viale Enrico Fermi- viale delle industrie- viale Stucchi- Sp60 e all’interno dei Giardini della Villa Reale. È esclusa, per il momento, la possibilità di circolazione di segway, hoverboard e monowheel.

Attraverso una app è possibile noleggiare i monopattini e geolocalizzare le aree dedicate. Il costo del servizio è 1 euro per lo sblocco e 15 centesimi per ogni minuto di utilizzo per i monopattini Wind, mentre Emtransit non prevede costi di prelievo ma solo d’uso (25 centesimi al minuto). Previste anche tariffe flat giornaliere (4,99 euro Wind e 14,99 euro Emtransit), settimanali (19,99 euro Wind e 29,99 Emtransit) e mensili (49,99 euro Wind e 89,99 euro Emtransit).