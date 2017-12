Mobilità sostenibile, a Monza in arrivo 34 colonnine per ricaricare i veicoli elettrici

Entro la fine del 2018 a Monza arriveranno 34 postazioni di ricarica per veicoli elettrici. La Lombardia sceglie di sostenere la mobilità a impatto zero e la Brianza, ancora una volta, sarà protagonista della rivoluzione green. Ad annunciare la novità, al termine della seduta della giunta regionale, è stato il vicepresidente Fabrizio Sala.

"C'è una buona notizia per lo sviluppo sostenibile a impatto zero di Monza e della Brianza. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Alessandro Sorte, ha approvato gli schemi di convenzione tra il MIT e Regione Lombardia, e l'Accordo tra Regione Lombardia e Comune di Monza per la promozione della mobilità elettrica, al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni climalteranti sul nostro territorio" ha detto l'Assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala in merito alla realizzazione della proposta progettuale "Mobilità elettrica in aree urbane ad alta congestione: dalle parole ai fatti - 2017".

Grazie a 240.380,00 euro messi a disposizione con l'approvazione dello schema di convenzione con il Ministero delle Infrastrutture, del bando MIT 2013, Regione Lombardia punta a favorire la mobilità sostenibile a impatto zero. "Entro il 2018 a Monza saranno installate 34 colonnine di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica, posizionate in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Due di queste colonnine avranno, inoltre, un voltaggio pari a 44KW, che equivale a circa 20 minuti di ricarica" ha annunciato Sala.