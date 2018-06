Vimercate, dalla Regione 100mila euro per rifare la sponda sul torrente Molgora

Centomila euro per la difesa della sponda sul torrente Molgora in prossimità di San Rocco, nel territorio del Comune di Vimercate. È il finanziamento stanziato nella giornata di martedì 19 giugno dalla giunta regionale su proposta dell'assessore al territorio Pietro Foroni; in totale gli interventi costeranno 9 milioni di euro alle casse della Regione e serviranno per far fronte al rischio idrogeologico attraverso opere di manutenzione straordinaria di fiumi e torrenti e frane e smottamenti, oltre che di sistemazione e riqualificazione idraulica dei bacini dei fiumi a tutela dell'incolumità pubblica.

In particolare si tratta di 30 interventi straordinari riguardanti 11 province a cui sono stati destinati 5 milioni di euro che verranno erogati nel triennio 2018-2020 e relativi nella quasi totalità opere di anutenzione eccezionale di fiumi e torrenti. In alcuni casi le risorse serviranno anche per mettere in sicurezza frane e smottamenti.

Gli altri 4 milioni di euro sono invece stati stanziati per agire in via straordinaria 'una tantum' sui torrenti Staffora (in provincia di Pavia) e

Pioverna (Lecco) e sui fiumi Olona (Varese e Milano) e Oglio (Brescia), e verranno utilizzati dall'Ente regionale foreste (Ersaf) in base a piani di manutenzione da approntare nel breve periodo e secondo le direttive approvate anch'esse oggi in una delibera proposta di concerto con l'assessore agli Enti locali e

alla Montagna.