Assegno di cura per anziani: chi ne ha diritto

Se nel tuo nucleo familiare c'è una persona bisognosa di assistenza, alla quale sono stati riconosciuti handicap, invalidità o non autosufficienza, potresti avere diritto all'assegno di cura.

Sono per la verità diverse, le misure a sostegno dei disabili e degli anziani non autosufficienti che restano a vivere presso il loro domicilio. Scopriamole tutto.

Misura B2, sostegno alla disabilità grave e agli anziani non autosufficienti

La Misura B2 è riservata alle persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Non è un semplice bonus, ma un insieme di interventi di sostegno per garantire la piena permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel proprio contesto di vita. Il bonus mensile e il voucher vengono erogati attraverso gli Ambiti Territoriali, previa valutazione e predisposizione del "Progetto individuale di Assistenza". Per alcune tipologie di bisogni, di carattere sociosanitario, la valutazione viene effettuata dagli Ambiti territoriali in raccordo con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale competente (ASST).

Tale misura è riservata ai cittadini che vivono presso il loro domicilio:

con gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente l’autosufficienza e l’autonomia personale nello svolgimento della vita quotidiana, di relazione e sociale

in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992,

Oppure

beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alle legge n. 18/1980

Per richiedere la Misura B2 è necessario presentare l'ISEE in corso di validità: in questo modo si potrà ottenere un buono sociale mensile finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare sino ad un importo massimo di 800 €. La domanda deve essere presentata, per i cittadini monzesi, presso i Servizi Sociali (qui indirizzi, numeri di telefono e modalità di appuntamento).

L'ISEE sociosanitario deve essere inferiore a € 50.000 per adulti/anziani, l'ISEE ordinario inferiore a € 65.000,00 se minori

Misura B1, gravissima disabilità

I cittadini residenti, che vivono al domicilio, riconosciuti invalidi con indennità di accompagnamento, senza limiti di reddito, affetti da grave o gravissima stato di demenza, certificato da specialista tramite la scala di valutazione CDRS superiore o uguale al valore di 4, possono beneficiare di diverse misure in base alla loro condizione.

Se l'anziano è totalmente assistite a domicilio viene erogato un buono mensile di massimo € 1.100 euro, di cui € 600,00 quale livello essenziale regionale per sostenere il caregiver e la restante quota, da un minimo di € 200 a un massimo di € 500, per sostenere a titolo di rimborso le spese per personale di assistenza regolarmente assunto. In base ai bisogni può esseere integrato un voucher mensile fino a € 460. Il buono mensile viene erogato per compensare le prestazioni sociali assicurate dal caregiver familiare e/o da assistente familiare impiegato con regolare contratto.

Per richiedere la misura, è necessario scaricare la modulistica da qui e rivolgersi all' U.O. Continuità Assistenziale Viale Elvezia n°2 Monza

mail: uo.coas@ats-brianza.it - tel: 039.2384808 – 2384365

Reddito di autonomia per anziani e disabili

Annulmente, il Comune di Monza mette a disposizione un Reddito di autonomia per anziani e disabili. Il voucher, di 4.800 €/annui (nel 2020), è riservato a:

anziani in condizione di vulnerabilità socio-economica con compromissione funzionale lieve/moderata per sviluppare maggiormente relazioni sociali e capacità di cura di sè o essere caregiver di familiari non autosufficienti con necessità di sollievo e supporto per mantenere una adeguata qualità della vita.

persone con disabilità con compromissione funzionale per implementarne le competenze e le abilità finalizzate all'inclusione sociale e allo sviluppo dell’autonomia.

I requisiti per gli anziani sono:

residenza nei comuni dell’Ambito Territoriale di Monza

età superiore a 65 anni

vivere al proprio domicilio

ISEE (ordinario o ristretto) pari o inferiore a € 20.000,00 euro

non frequentare in maniera sistematica e continuativa unità d’offerta o servizi a carattere socio-sanitario

non avere gravi limitazioni dell'autosufficienza e dell'autonomia personale

La domanda va presentata agli Sportelli del Segretariato sociale di via Cederna 19 con copia della carta d'identità (tel: 039 2832851).