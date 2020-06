Le case di riposo di Monza e provincia

La casa di riposo è una struttura socio-sanitaria che - a differenza delle RSA (Resistenze Sanitarie Assistenziali) - ospita anziani ancora autosufficienti, almeno parzialmente. È dunque un alloggio ammobiliato multi-residenza, rivolto alle persone anziane che necessitano di un'assistenza non continua e che vogliono trascorrere del tempo con altre persone.

In una situazione ideale, la casa di riposo dispone di stanze singole e offre ai suoi ospiti tutta una serie di servizi ricreativi. Il personale medico non è presente 24 ore su 24, ma lo è il personale infermieristico. E, il servizio offerto, è molto simile a quello di un albergo: pasti inclusi, attività di animazione e di socializzazione (si parla in genere di attività ludiche e culturali, che spaziano dalle lezioni di ballo ai gruppi di lettura, dalle gite ai giochi). Agli ospiti è garantita un'assistenza tutelare e infermieristica, oltre alla somministrazione degli eventuali farmaci, e il monitoraggio delle loro condizioni di salute viene effettuato regolarmente.

Le case di riposo possono essere pubbliche, convenzionate o private. E, la loro retta, può essere fissa oppure essere determinata dal reddito dell'anziano.

Ma quali sono le case di riposo a Monza e provincia?

Case di riposo a Monza

Anni Azzurri

via della Taccona 24 - Monza

Oasi San Gerardo

via Gerardo dei Tintori 18 - Monza

Case di riposo in provincia di Monza

Fondazione Casa Famiglia S.Giuseppe Onlus

via Generale Antonio Cantore 07/A - Vimercate

Casa di Riposo L. e A. Agostoni

via Monsignor Ennio Bernasconi 14 - Lissone

Casa di riposo Oasi Domenicana - Istituto Suore Domenicane SS. Rosario

via Bruno Buozzi 6 - Besana in Brianza

Centro Ronzoni - Villa

via Piave 12 - Seregno

CDI Karol Wojtyla

via Monte Grappa 40 - Limbiate

CDI Le Soleil

strada Cassina Bonsaglio 60 - Seregno