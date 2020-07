Come attivare luce e gas a Monza

Hai comprato casa a Monza, e devi ora attivare luce e gas? Ecco un'utile guida.

Innanzitutto, prima di contattare il gestore scelto è bene munirsi di:

indirizzo preciso della fornitura

dati anagrafici e documento di identità della persona a cui intestare la fornitura

codice POD per la luce: questo inizia sempre con la sigla IT seguita da 3 numeri e dalla lettera E (per trovarlo, in caso di attivazione di una nuova utenza, si può schiacciare più volte il pulsante così da visualizzarlo sul display del contatore elettronico)

codice PDR per il gas: composto da 14 cifre, a volte è scritto su una targhetta o un'etichetta vicina al contatore oppure, in caso di contatore elettronico, è in genere possibile leggerlo sul display schiacciando più volte il pulsante

codice IBAN (se si vuole chiedere l'addebito delle bollette sul conto corrente bancario)

Sei indeciso su quale fornitore scegliere? Sono diversi gli aspetti da prendere in considerazione: possibilità di attivare luce e gas con lo stesso fornitore, offerte trasparenti e convenienti, servizi aggiuntivi offerti, servizio clienti disponibile e facilmente raggiungibile, presenza di sportelli in città.

Attivare la luce a Monza

Se il contatore nella tua nuova casa a Monza è attivo, dovrai semplicemente richiedere una voltura fornendo i dati del contratto del precedente inquilino insieme ai tuoi dati.

Se il contatore è presente ma non attivo dovrai effettuare un subentro o una prima attivazione. L’operatore incaricato dell’operazione avrà bisogno del codice POD o del numero cliente del contatore, dei tuoi dati anagrafici e dell'indirizzo di fornitura.

Se il contatore non è presente dovrai richiedere un allacciamento e ti verrà chiesto l'indirizzo di fornitura, la potenza richiesta e i tuoi dati anagrafici. Sarà il fornitore a mettersi in contatto con il distributore locale di Monza, che è e-distribuzione (ex Enel Distribuzione).

Lo sportello clienti Enel a Monza si trova in via Gerolamo Borgazzi 16, il numero per contattare il servizio clienti è l'800.900.860.

Attivare il gas a Monza

Se il contatore nella tua nuova casa a Monza è attivo, dovrai semplicemente richiedere una voltura fornendo i dati del contratto del precedente inquilino insieme ai tuoi dati.

Se il contatore è presente ma non attivo (o piombato) dovrai effettuare un subentro o una prima attivazione. L’operatore incaricato dell’operazione avrà bisogno del codice PDR o del numero cliente del contatore, dei tuoi dati anagrafici e dell'indirizzo di fornitura.

Se il contatore non è presente dovrai richiedere un allacciamento e ti verrà chiesto l'indirizzo di fornitura, l'uso per cui si richiede il gas e i dati catastali dell'immobile. Sarà il fornitore a mettersi in contatto con il distributore locale di Monza, che è Gelsia.

Il numero del servizio clienti Gelsia è l'800.478.538.