Come chiedere o rinnovare il passaporto a Monza

Ti sei accorto di avere il passaporto scaduto, oppure lo vuoi fare per la prima volta? O, ancora, hai la necessità di fare il passaporto al tuo bambino nato da poco? Scopriamo insieme tutti i documenti di cui hai bisogno, e a chi rivolgerti per farlo a Monza.

Fare il passaporto a Monza, i documenti necessari

Per fare il passaporto a Monza, è necessario fissare un appuntamento sul sito www.passaportionline.it: basterà inserire l'anagrafica tua o del famigliare per cui lo richiedi, e selezionare poi tra le varie disponibilità la data e l'orario di tuo interesse (se la prima disponibilità non ti soddisfa, puoi inserire una nota per richiedere il motivo per cui ti servirebbe avere un appuntamento prima).

Il giorno dell'appuntamento dovrai presentarti con:

istanza precompilata (qui il modulo per i maggiori di 18 anni, qui il modulo per i minori di 18 anni)

copia della richiesta di appuntamento

fotocopia fronte e retro della carta di identità

2 foto

contributo amministrativo di euro 73,50 (da acquistare nelle rivendite di valori bollati o tabaccherie) e versamento di euro 42,50 su c/c postale nr. 67422808 intestato al MINISTERO ECONOMIE E FINANZE – DIPARTIMENTO DEL TESORO con causale "importo per il rilascio del passaporto elettronico"

vecchio passaporto o copia della denuncia (in caso di passaporto scaduto o smarrito)

modulo di assenso compilato e firmato dall'altro genitore (disponibile qui), se non presente all'appuntamento, in caso di richiesta di passaporto per il figlio minore, insieme a fotocopia della carta d'identità e modulo dichiarazione figli minori (disponibile qui)

se il figlio è maggiore di 12 anni dovrà essere presente all'appuntamento, se è minore non verranno acquisite le sue impronte digitali

La foto per il passaporto deve presentare le seguenti caratteristiche:

essere recente (non più vecchia di 6 mesi)

avere una larghezza di 35-40 mm

avere lo sfondo bianco

inquadratura in primo piano di viso e spalle

essere a fuoco e nitide

non avere macchie o pieghe

ritrarre la persona con lo sguardo dritto verso l'obiettivo

mostrare il colorito naturale della persona

avere un ottimo contrasto e un'ottima luminosità

essere stampate su carta fotografica

Il passaporto ha validità di 10 anni (3 anni per bambini da 0 a 3 anni, 5 anni per i minori tra 3 e 18 anni).

Dove fare il passaporto a Monza

Il passaporto a Monza viene fatto presso la Questura di Monza e della Brianza (via Montevecchia 40). Il documento, una volta pronto, potrà essere poi ritirato presso la questura stessa oppure (pagando una spesa aggiuntiva) farselo recapitare presso la propria residenza.

Per via delle disposizioni seguenti il Covid-19, i cittadini dei comuni di Agrate Brianza, Arcore, Biassono, Bovisio Masciago, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Busnago, Carnate,Cavenago in Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Desio, Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Meda, Mezzago, Misinto, Muggiò, Roncello, Seregno, Seveso, Sovico, Triuggio, Verano Brianza, Villasanta e Vimercate dovranno ritirare il passaporto presso il proprio Comune di residenza. Per i residenti negli altri comuni della Provincia di Monza e Brianza, la consegna avverrà presso la questura previo appuntamento comunicato via mail.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Se si ha necessità di passaporto urgente, bisogna inviare una mail all’indirizzo PEC: UFFPASSAPORTI.QUEST.MB@PECPS.POLIZIADISTATO.IT, allegando sia la documentazione attestante l’urgenza che il biglietto aereo di partenza, per ricevere via mail o telefono la data e l’orario di appuntamento.