Come ottenere la carta d'identità a Monza

La carta di identità rilasciata a Monza è di tipo elettronico: niente più formato cartaceo, dunque, ma una carta di identità elettronica che può essere rilasciata ai cittadini italiani e stranieri sin dalla nascita e che è valida per l'espatrio nei Paesi comunitari e in quelli aderenti a specifiche convenzioni.

Ottenere la carta di identità a Monza, i documenti necessari

Per ottenere la carta di identità a Monza è necessario prenotare online sul sito del Ministero dell'Interno, oppure prenotare di persona presso uno dei Centri Civici del territorio (qui l'elenco). All'appuntamento bisogna presentarsi con:

carta di identià vecchia o deteriorata

1 fototessera a colori e recente, su sfondo bianco (la si può realizzare anche presso la cabina fotoautomatica all'ingresso secondario del Comune, da Largo IV Novembre, al costo di € 5). È possibile caricare la foto anche tramite il portale in fase di prenotazione, se la prenotazione viene effettuata in autonomia dall'apposita Agenda on line. Non si accettano foto su dispositivi USB o via mail

la ricevuta di prenotazione, anche in formato digitale

il passaporto o la carta di identità straniera se si è cittadini extra UE o UE

la fotocopia della denuncia presentata ai Carabinieri o al Commissariato di Polizia e un altro documento di riconoscimento in caso di furto o smarrimento della vecchia carta di identità

La carta di identità elettronica ha una durata di 10 anni (3 anni per i minori di età inferiore ai 3 anni, 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni).

Quando richiedere la carta di identità a Monza? Quando la propria è scaduta (fino a 6 mesi prima della scadenza), oppure in caso di furto, smarrimento o deterioramento. Il cambio di indirizzo, di residenza o di stato civile non comporta il rifacimento della carta di identità.

Ottenere la carta di identità a Monza, costi e procedimento

Per ottenere la carta di identità a Monza è necessario presentarsi all'Anagrafe Centrale di piazza Carducci nel giorno e nell'ora dell'appuntamento.

Il costo della Carta d'identità elettronica è di € 22,21 (€ 16,79 per stampa e spedizione e € 5,42 per diritti comunali): è possibile effettuare il pagamento esclusivamente in sede, al momento dell'appuntamento, in contanti o col Bancomat.

La carta di identità viene spedita presso l'indirizzo indicato dal cittadino entro 6 giorni lavorativi, tramite raccomandata postale con firma alla consegna (è possibile delegare un terzo alla firma, indicando il suo nome e cognome il giorno dell'appuntamento all'Anagrafe). Non è prevista la possibilità di ritiro presso il Comune di Monza.

La carta di identità elettronica può essere utilizzata anche per richiedere un'identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e, all'atto della richiesta di emissione, il richiedente (maggiorenne) può esprimere il consenso oppure il diniego per la donazione degli organi.