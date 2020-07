Adottare un figlio: come e dove presentare la domanda a Monza

Adottare un bambino è uno straordinario atto d'amore. Tuttavia, la burocrazia può rivelarsi un po' complicata.

Se hai scelto di procedere con l'adozione, devi sapere che è possibile optare per l'adozione nazionale o internazionale.

Adozione nazionale

Per "adozione nazionale" si intende l'adozione di un bambino nato da genitori italiani o stranieri all'interno del contesto giuridico dello Stato italiano. I bambini possono essere figli di madri anonime, oppure possono essere stati tolti alla famiglia d'origine per numerosi motivi (in questo caso, sono affidati in un primo momento agli istituti o alle case famiglia): quando il Tribunale dei Minori decide che le difficoltà della famiglia naturale sono permanenti, emette un "Decreto di adottabilità". I tempi sono piuttosti brevi (12-14 mesi dal momento della deposizione della domanda), ma il numero di bambini adottabili sul suolo nazionale è molto basso. Inoltre, esiste il rischio giuridico: durante il periodo di collocamento provvisorio, in attesa del Decreto di affidamento pre-adottivo, se sussistono le condizioni il giudice può decidere che il bambino torni in famiglia (da parenti fino al 4° grado).

Adozione internazionale

Per "adozione internazionale" si intende l'adozione di un bimbo nel suo Paese d'origine. I tempi possono essere molto lunghi (nell'ordine di svariati anni), ma le possibilità che il procedimento vada a buon fine sono molto più elevate rispetto all'adozione nazionale. Il rischio giuridico di norma non sussiste ma, nel caso di bambini già grandicelli, è possibile dover "combattere" con le difficoltà della lingua e dell'inserimento sociale.

Come adottare un bambino a Monza

Per adottare un bambino a Monza, è necessario presentare la domanda al Tribunale dei Minori di Milano di via Leopardi 18 (cancelleriaadozioni.tribmin.milano@giustizia.it - Tel: 02-4672212-280-265).

È necessario presentare la modulistica (qui il modulo per l'adozione nazionale, qui il modulo per l'adozione internazionale), insieme a tutta una serie di altri documenti:

certificato di matrimonio e, qualora non si sia sposati da almeno 3 anni, ulteriore documentazione che certifichi un periodo complessivo di convivenza di almeno 3 anni (contratti di affitto, contratti di acquisto di un immobile, certificati storici di residenza ecc). Nel caso di impossibilità a certificare la convivenza si chiede un atto notorio, alla presenza di due testimoni, da richiedere al tribunale di competenza

stato di famiglia

certificato rilasciato dal medico curante contenente l’anamnesi della persona. Il predetto certificato deve contenere l’attestazione da parte del medico che, sulla base dei dati clinici, anamnestici e strumentali, i richiedenti siano in atto esenti da patologie fisiche e psichiche croniche o potenzialmente evolutive di tipo invalidante

analisi mediche (Hiv, epatiti, Tbc, Vdrl, Tpha) effettuate presso una struttura pubblica o convenzionata

in caso di pregressa malattia dovrà essere depositato un certificato dello specialista in cui siano precisati: stato di salute del paziente, prognosi relativa alla qualità di vita attuale, curva di sopravvivenza e possibilità di recidiva (con la specifica di quale sarebbe la qualità della vita anche nel caso in cui comparissero recidive), studi attuali con ripercussioni sulla prognosi

autocertificazione relativa a condizioni personali e familiari degli aspiranti genitori adottivi

foto recente di coppia

dichiarazione di assenso dei genitori dei richiedenti che non si oppongono affinché i figli adottino un minori o eventuale certificato di morte\autocertificazione

fotocopia dei documenti d’identità degli istanti

Sarà poi il Tribunale dei Minori a pronunciarsi circa l'idoneità della coppia all'adozione.