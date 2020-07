L'elenco delle sale per le feste dei bambini a Monza

Vuoi organizzare il compleanno del tuo bambino ma la vostra casa è troppo piccola, non hai un giardino o - semplicemente - vorresti farlo divertire coi suoi amici in uno spazio su misura per loro? Puoi scegliere una sala per le feste, per regalare a tuo figlio qualche ora di divertimento vero.

Sale per le feste dei bambini a Monza

La Jungla di Baloo

via Antonio Fogazzaro 6

http://www.lajungladibaloo.net/ - Tel: 039 9635114 / 3493142214

Paco Giochi

via Biancamano 2

http://www.pacogiochi.it/ - Tel: 039 7490484

Giostre "da Mauro"

viale Romagna 67

https://giostre-mauropiccaluga-monza.business.site/ - Tel: 335 178 9865

Sale per le feste dei bambini nei dintorni di Monza

La Foresta Incantata

C.so Alpi 2, Bellusco

http://www.laforestaincantataparcogiochi.com/ - Tel: 334 9579062

Play Planet

via Pavia 38, Muggiò

http://www.playplanetmuggio.it/ - Tel: 039 790134

Madagascar

via Verga 23, Barlassina

https://www.facebook.com/madagascarparcogiochi - Tel: 333 533 0839

Giocabimbi Mary

via Trento 17, Albiate

http://www.giocabimbimary.it/ - Tel: 349 4482119

Bimbi Family Park

via Venezia 16, Cesano Maderno

https://www.parcogiochicesano.com/ - Tel: 389 147020

Arca di Noè

via Don Luigi Cantini 72, Agrate Brianza

http://www.arcadinoeagrate.it/ - Tel: 338 8682660

In alternativa, il Comune di Monza permette di affittare numerosi spazi e sale (qui l'elenco).