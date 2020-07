Come scegliere o cambiare il medico di base a Monza

Il medico di base (o medico di famiglia) è il dottore libero professionista che fornisce assistenza sanitaria alla singola persona. In genere si prende in carico tutti i membri dello stesso nucleo familiare e li assiste per anni, prescrivendo loro farmaci ed esami, rilasciando ricette mediche e impegnative per analisi e test clinici.

Ecco come scegliere o come revocare il proprio medico di base a Monza.

Scegliere e revocare il medico di base a Monza

Tre sono le possibili modalità per scegliere e revocare il medico di base a Monza:

Presso le farmacie abilitate

On-line con carta CRS-SISS sul sito www.crs.regione.lombardia.it/sanita

Presso l'ufficio ASST di via Boito 2

Durante l'emergenza Coronavirus, è possibile effettuare la scelta / revoca del medico di base presso le Farmacie comunali o mandando una mail a sceltarevoca.monza@asst-monza.it, allegando tessera sanitaria, documento di identità e recapito telefonico.

Bisogna portare con sé, se ci si reca di persona:

autocertificazione di residenza

documento di identità

tessera sanitaria / codice fiscale

in caso di scelta per i propri familiari o non familiari conviventi, presentarsi muniti di delega, tessera sanitaria del assistito e copia del documento d'identità

In genere, la conferma è immediata.

Scelta in deroga al massimale del medico

Il figlio, il coniuge e il convivente dell'assistito già in carico al medico di medicina generale possono effettuare la scelta a favore dello stesso medico anche in deroga al massimale o quota individuale, purché anagraficamente facenti parte del medesimo nucleo familiare. Gli extracomunitari, i cittadini non residenti iscritti a termine e i bambini da 0 a 6 anni possono effettuare la scelta del medico anche in deroga al massimale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scelta per decesso o cessazione del medico

In caso di decesso del proprio medico di base, come in caso di cessazione per pensionamento/trasferimento, gli assistiti in carico al medico devono provvedere alla scelta del nuovo medico, tra quelli disponibili. Solo nel caso in cui non ci siano medici disponibili ad acquisire nuove scelte, la ATS provvederà ad incaricare un medico provvisorio in attesa della nomina definitiva del nuovo medico. Gli assistiti potranno usufruire dell'assistenza del medico incaricato senza operare nessuna scelta. Quest'ultima potrà essere effettuata nel momento dell'individuazione del medico titolare.