Come trovare una babysitter a Monza

Chiamata anche tata, la babysitter è una figura professionale chiamata ad assistere neonati e bambini in un contesto domestico. Sostituisce dunque i genitori e i nonni quando questi non possono occuparsi di figli e nipoti, i primi perché lavorano e i secondi perché - tipicamente - vivono lontani o non godono della salute necessaria a prendersi cura di un bambino.

La babysitter può curare i bambini presso il suo domicilio, o presso il domicilio della famiglia che la "assume", e deve svolgere tutta una serie di mansioni: sorveglianza dei bimbi, compagnia, gioco, preparazione dei pasti, cura della loro igiene. Taltvolta, le può essere chiesto di aiutare i ragazzi nei compiti, di andare a prenderli a scuola, di portarli alle loro attività quotidiane (sport, catechismo ecc.)

Non ha un orario fisso, una babysitter, e neppure è chiamata a lavorare un numero prestabilito di giorni e di ore: ci sono famiglie che hanno bisogno di una babysitter full o part time dal lunedì al venerdì, famiglie che necessitano di affidare i loro figli durante il weekend, o magari una sera ogni tanto per concedersi una cena fuori o per partecipare ad un evento. Fondamentale è scegliere una persona preparata, che sappia interagire coi bambini, adattarsi alle abitudini della famiglia, reagire alle situazioni di emergenza.

Babysitter, compiti e caratteristiche

I principali compiti di una babysitter sono:

gestire e sorvegliare i bambini

prendersi cura dell’igiene dei bambini e dei neonati, vestirli e cambiare i pannolini

preparare i pasti e aiutare i bambini a mangiare

stabilire regole da rispettare, in accordo con i genitori.

aiutare i bambini a fare i compiti

accompagnare i bambini all'asilo, a scuola, allo sport, dal medico ecc.

assicurare l’osservanza delle prescrizioni di cure mediche qualora sia necessario

Le doti che le vengono richieste sono dunque:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

pazienza

empatia

capaci di relazionarsi col bambino e coi genitori

capacità organizzative

spirito di iniziativa

creatività

atteggiamento positivo e ottimista

Dove trovare una babysitter a Monza

Il modo migliore per trovare una babysitter a Monza è affidarsi al passaparola, ma molti annunci li si può trovare anche sui gruppi Facebook e in esercizi commerciali (cartolerie, palestre ecc) generalmente frequentati dai genitori. In alternativa esistono siti come Babysits, Sitly e Toptata, con decine di annunci.