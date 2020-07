Consultori: indirizzi e orari a Monza

Servizio socio-sanitario territoriale erogato dalle ASL, il consultorio ha competenze multidisciplinari. E, sin dalla sua nascita (il 29 luglio 1975, per mezzo della Legge 405), si occupa di sostenere e di tutelare la salute delle famiglie, delle coppie e del singolo individuo.

L'accesso al consultorio è libero e gratuito, per i cittadini come gli stranieri senza permesso di soggiorno, eccezion fatta per alcune prestazioni specialistiche che richiedono il pagamento di un ticket.

Tra i servizi offerti dal consultorio vi sono:

l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione e il sostegno alla genitorialità

il sostegno psicologico all'individuo, alla famiglia e alla coppia

servizi di tutela della salute femminile

visite ginecologiche

visite pediatriche

corsi di preparazione alla nascita

prevenzione dei fenomeni d'abuso e di maltrattamento verso la donna

consulenza in merito a contraccezione e fertilità

consulenze sull'interruzione volontaria di gravidanza

ascolto psicologico a giovani adulti e adolescenti

Ecco dunque che il consultorio può aiutare in caso si voglia:

effettuare una visita ginecologica

parlare con uno psicologo

informarsi sui metodi di contraccezione

essere seguite durante la gravidanza

partecipare ai corsi preparto

Per accedere ad un consultorio non è necessaria la prescrizione del medico: basta recarsi nei giorni e negli orari di apertura, oppure telefonare per fissare un appuntamento (col ginecologo, l'ostetrica, lo psicologo, l'assistente sociale).

Dove trovare i consultori a Monza e provincia