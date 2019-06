Power Nap: cos'è e quali sono i vantaggi

É ufficialmente tornato di moda il sonnellino. A ricordarci degli effetti benefici di un breve periodo di sosta concesso al nostro corpo nell’arco di una giornata è uno studio americano. Nel 2019 però non si parla più di pisolino o break, bensì di power nap, in pratica quella pausa in grado di darci la giusta carica.

Cos’è il power nap

Dopo ore trascorse a lavorare o studiare, magari con gli occhi fissi su un display, è normale registrare un calo fisico e mentale. Il power nap risulta fondamentale proprio in casi del genere. È bene tornare a ricordarsi dell’importanza di un sonnellino ristoratore, che può andare da un minimo di 10 a un massimo di 30 minuti. Un modo rapido per riuscire a risolvere i cali energetici e di concentrazione.

È importante però studiare con attenzione il lasso di tempo che si decide di concedersi. Superati i 30 minuti infatti si rischia di entrare nella terza fase del sonno, quello profondo. Meglio assestarsi sui 20 dunque, concedendosi 5 minuti per risvegliarsi con calma. Andare oltre il limite massimo vuol dire alzarsi dal letto o dal divano in piena “modalità zombie”.

I vantaggi del power nap

Svariati gli aspetti positivi di un power nap, a partire dall’aiuto immediato fornito al nostro cervello, in grado di tornare a lavorare in maniera più efficiente. Un sonnellino ristoratore conferisce inoltre maggiore concentrazione e attenzione, migliorando la memoria. Ciò risulta fondamentale per chi studia.

In generale riposare per brevi periodi mente e corpo vuol dire assicurarsi un umore migliore, riducendo sensibilmente le fastidiose sensazioni di stanchezza, fatica e stress.

