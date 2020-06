Dove e come richiedere la Naspi: i centri per l’impiego di Monza e le modalità di domanda

Se hai perso il lavoro, se sei stato licenziato o la ditta in cui lavoravi ha chiuso i battenti, hai diritto alla disoccupazione.

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è un'indennità mensile di disoccupazione, che sostituisce le vecchie ASpI e MiniASpI e che spetta a tutti i lavoratori titolari di un rapporto di lavoro subordinato che non si siano licenziati volontariamente. Ne hanno diritto anche:

gli apprendisti

i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le stesse

il personale artistico con un rapporto di lavoro subordinato

i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni

Non hanno invece diritto alla NASpI:

i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni

gli operai agricoli

i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale

i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato

i lavoratori con assegno ordinario di invalidità

Come funziona la NASpI

La NASpI spetta dall'8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (oppure della fine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale) se la domanda viene presentata entro questo termine, altrimenti dal giorno successivo alla presentazione della domanda. In caso di licenziamento per giusta causa, spetta invece dal 38° giorno successivo alla presentazione della domanda se presentata entro 38 giorni, altrimenti dal giorno successivo la domanda.

L'indennità viene corrisposta ogni mese, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Chi ha perso il lavoro e vuole avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale, può chiedere che la NASpI gli venga corrisposta in un'unica soluzione.

NASpI, quanto spetta

Quanto spetta di disoccupazione?

il 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente (1.195 euro per il 2017, 1.208,15 euro per il 2018 e 1.221,44 euro per il 2019)

se la retribuzione è superiore, la misura della prestazione è invece pari al 75% dell'importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.221,44 euro per il 2019) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge

A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, all'indennità si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.

Ci sono poi casi in cui l'indennità viene ridotta, altri in cui viene sospesa (es. rioccupazione con contratto di lavoro subordinato dalla durata non superiore ai 6 mesi) e altri ancora in cui decade (es. rioccupazione con contratto di lavoro subordinato dalla durata superiore ai 6 mesi): tutti i casi sono elencati sul sito dell'Inps.

Come fare la domanda di NASpI

Per richiedere la NASpI è possibile presentare domanda online: il tutorial "NASpI Invio Domanda" contiene tutte le informazioni per la compilazione dei diversi campi.

In alternativa è possibile chiedere aiuto ad uno dei centri per l'impiego di Monza:

Centro per l'Impiego di Monza

via Bramante da Urbino 9, Monza

tel. 039.839641

Sede decentrata del Centro per l’impiego di Monza

va Cernuschi 8, Monza

tel. 039.8396464

Centro per l’impiego di Cesano Maderno

corso europa 12/B, Cesano Maderno

tel. 0362.64481

Centro per l’impiego di Seregno

via Monte Bianco 7, Seregno

tel. 0362.313801

Centro per l’impiego di Vimercate

via Cavour 72, Vimercate

tel. 039.6350901

Sede decentrata del Centro per l’impiego di Vimercate

via De Amicis 16, Concorezzo

tel. 039.5979698