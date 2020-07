Contributi per i libri di testo: come richiederli a Monza

A Monza, come in tutta la Regione Lombardia, è possibile richiedere il contributo per l'acquisto dei testi scolastici.

La Dote Scuola è un aiuto concreto alle famiglie, che necessitano d'acquistare libri scolastici, materiale didattico e dotazioni tecnologiche per l'istruzione dei loro figli.

Dote Scuola, chi può farne richiesta e come

La Dote Scuola è riservata agli studenti che risiedono in Lombardia e che frequentano:

Istituti superiori di primo e secondo grado statali o paritari con sede in Lombardia o regioni limitrofe, purché lo studente rientri presso la propria residenza

con sede in Lombardia o regioni limitrofe, purché lo studente rientri presso la propria residenza Istituti formativi accreditati da Regione Lombardia, con sede in Lombardia o regioni limitrofe, purchè lo studente rientri presso la propria residenza

La domanda deve essere avanzata online (qui il link).

Dote Scuola, quando farne richiesta

I contributi previsti da Dote Scuola per le famiglie sono tre:

Dote Scuola - Materiale didattico

Dote Scuola - Merito

Dote Scuola - Buono Scuola

Dote Scuola - Materiale didattico

Grazie a Dote Scuola - Materiale didattico, gli studenti delle scuole superiori hanno diritto ad un contributo per l'acquisto di:

libri di testo (compresi libri di narrativa)

dotazioni tecnologiche (compresi i lettori digitali)

strumenti per la didattica (es. strumenti per il disegno tecnico e artistico)

Il contributo è riservato a chi ha un ISEE massimo di 15.748,78 €. Il valore del contributo è di 200 € (ma può essere incrementato fino a 500 € in base al numero complessivo delle domande ammissibili e fino a completo utilizzo delle risorse disponibili). Le domande, per l'anno scolastico 2020/2021, dovevano essere avanzate tra il 7 aprile e il 30 giugno 2020.

Dote Scuola - Merito

Il contributo Dote Scuola - Merito è riservata agli studenti che - nel corso nell'anno scolastico 2019/2020 - hanno raggiunto i seguenti risultati:

durante le classi terza e quarta delle scuole secondarie superiori, una media pari o superiore a 9

concluso le scuole secondarie superiori con un voto all’esame di Stato pari a 100/100 e lode

concluso il quarto anno del percorso di Istruzione e formazione professionale (IeFP) con un voto agli esami di diploma pari a 100/100

Il valore del contributo è di 500 € per l'acquisto di libri, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, destinati agli studenti con media del 9 (classi terze e quarte).

Il valore del contributo è di 1.500 € in buoni acquisto di libri, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, destinati agli studenti nonché a copertura dei costi di iscrizione e frequenza di Istituti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Istituti Tecnici Superiori (ITS), Università e altre istituzioni di formazione accademica, destinati agli studenti diplomati (100 e lode esame di Stato, 100 diploma IeFP).

Le domande devono essere inviate tra luglio e settembre (qui gli aggiornamenti).

Dote Scuola - Buono Scuola

Dote Scuola - Buono Scuola è un contributo che serve a sostenere la retta di iscrizione e frequenza di istituti primari e secondari, sia paritari che statali. È riservato agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, paritarie e statali (lo studente non deve risultare beneficiario per la stessa finalità e annualità scolastica di altri contributi pubblici).

Il valore del contributo varia in base all'ISEE, e le domande possono essere inviate da settembre (qui gli aggiornamenti).