Come richiedere il trasporto scolastico a Monza

Nel Comune di Monza, è attivo un servizio di trasporto scolastico e di pedibus. Un servizio, questo, che si attiva ogni anno.

L'iscrizione è annuale, e viene effettuata online attraverso il Nuovo Portale Genitori: ci si registra, si fa l'accesso e - qui - si può usufruire di tutta una serie di servizi:

Iscrizione servizio ristorazione scolastica

Iscrizione servizio trasporto scolastico/pedibus

Iscrizione servizio pre post scuola

Richiesta dieta speciale - scuole statali e scuole dell’infanzia Piante Azzurro

Richiesta dieta speciale – scuole dell’infanzia paritarie convenzionate

Richiesta dieta speciale – docenti/educatori scuole

Revoca dieta speciale

Iscrizione ai centri estivi

Per l'anno scolastico 2020/2021, le iscrizioni dovevano essere effettuate tra il 6 aprile e il 15 maggio 2020 (ma dall'1 giugno il Nuovo Portale Genitori è stato riaperto per le iscrizioni fuori termine, soggette a disponibilità).

Come iscriversi al trasporto scolastico a Monza

Per iscriversi al servizio di trasporto scolastico o pedibus occorre essere in possesso delle credenziali dei Servizi On Line del Comune di Monza:

chi è già registrato al sito www.comune.monza.it - Servizi on line può accedere al Nuovo Portale Genitori utilizzando le credenziali dei Servizi On Line del Comune già in suo possesso

chi deve acquisirle deve registrarsi sul sito www.comune.monza.it - Servizi on line

Questi i dati necessari per effettuare l'iscrizione:

credenziali dei servizi on line del Comune di Monza

indirizzo mail e numero di cellulare di chi effettua l’iscrizione:

codice fiscale di chi effettua l’iscrizione e del bambino che si intende iscrivere

dati relativi all’altro genitore: nome, cognome e codice fiscale sono obbligatori

L'ISEE verrà consultato dall’Ufficio per la formazione della graduatoria qualora, concluso l’inserimento degli aventi diritto, risultassero ancora posti disponibili sui mezzi attivati, secondo il criterio dell’ISEE più basso in presenza di entrambi i genitori occupati, o unico genitore occupato in caso di nucleo monoparentale.

L’ISEE è necessario per accedere ad eventuali agevolazioni tariffarie.

Se i dati vengono inseriti entro il 31/7, l’applicazione della tariffa corretta avverrà dall’inizio della scuola; dopo la data di inizio dell’anno scolastico, la tariffa agevolata sarà applicata, senza effetto retroattivo, dalla rata successiva.

Il costo del trasporto scolastico a Monza

Il costo del Servizio Pedibus è di 50 € / anno.

Il costo annuale del Servizio Trasporto Scolastico è di:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

50 € con ISEE fino a € 11.011,00

170 € con ISEE superiore a € 11.011,00 e fino a € 25.000,00

215 € con ISEE superiore a € 25.000,00 e fino a € 40.000,00

250 € con ISEE superiore a € 40.000,00 oppure in caso di mancata dichiarazione del valore ISEE

Qui le modalità di pagamento.