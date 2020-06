Partire da Monza: le info utili su come raggiungere stazioni e aeroporti di Milano

Vivi a Monza e hai un viaggio in programma? Oppure hai deciso di venire in città, magari per assistere al Gran Premio o per vedere una mostra in Villa Reale, e ti chiedi come raggiungere i dintorni coi mezzi pubblici? Ecco un'utile guida per arrivare, da Monza, agli aeroporti milanesi e alle stazioni ferroviarie principali.

Stazione

La Stazione Ferroviaria di Monza è sita sulle linee Milano-Chiasso e Milano-Lecco, ed è origine della linea per Lecco via Molteno. Da qui, è possibile raggiungere in treno il Lago di Como e il Lago di Lecco con le loro destinazioni turistiche, Milano con le sue stazioni e i suoi aeroporti collegati col resto d'Europa (e del mondo).

La stazione di Monza può essere raggiunta con gli autobus delle linee D80, Z203, Z221 e Z222. Oppure in treno, in quanto è sita lungo le linee Tirano-Sondrio-Lecco-Milano Centrale, Chiasso-Como-Milano-Rho, Bergamo-Carnate-Milano, Lecco-Molteno-Monza-Milano Porta Garibaldi, Seregno-Albairate.

Aeroporti

Da Monza è possibile raggiungere gli aeroporti milanesi attraverso diverse modalità.

Grazie al Malpensa Shuttle si può arrivare in bus all'aeroporto di Milano Linate, grazie all'Orio Shuttle (fermata in via Falcone e Borsellino) si arriva in bus a Bergamo Orio al Serio e a Malpensa.

In alternativa, è possibile prendere la linea ferrioviaria S9 fino a Milano Porta Garibaldi e poi il Malpensa Express.

Stazioni di Milano

Monza è ottimamente collegata con le principali stazioni di Milano.

Le linee S7 e S11 ferma a Milano Porta Garibaldi.

La linea RE8 ferma a Milano Centrale.