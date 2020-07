Cambio olio motore: dove farlo e quanto costa a Monza

Per evitare eventuali malfunzionamenti della propria auto è necessario procedere al cambio dell’olio del motore in maniera regolare. Si tratta infatti di un elemento cruciale per proteggere le superfici metalliche dalla corrosione, lubrificando gli organi del motore. La propria auto lancerà dei chiari segnali in caso di guasti. In casi del genere è però necessario giocare d’anticipo. La manutenzione è tutto quando si parla di motori, dunque periodicamente si dovrà controllare il livello dell’olio. Utilizzando l’apposita asta presente nel vano motore si potrà conoscere il livello del liquido residuo, così da valutare il da farsi.

Quando cambiare l’olio del motore?

Ogni auto presenta un libretto per la manutenzione e, anche se molti si affidano alla propria esperienza pratica, si consiglia di seguire le indicazioni presenti in esso. Sarebbe opportuno cambiare l’olio del motore della propria auto ogni 15mila chilometri per i veicoli a benzina. Nel caso in cui la motorizzazione scelta sia invece diesel, il limite di km percorsi salirà a 30mila. Insieme al cambio dell’olio si consiglia inoltre di procedere anche alla sostituzione del relativo filtro, come di certo verrà consigliato in officina. Si eviterà in questo modo di ritrovarsi con un filtro otturato dalle impurità e dunque inutilizzabile.

Quanto costa il cambio dell’olio

Per effettuare il cambio dell’olio ci si potrà rivolgere al proprio meccanico di fiducia. Occorre considerare come al costo dell’olio in sé si aggiunga quello della manodopera, così come le spese per il regolare smaltimento del liquido di scarto. Per il cambio del filtro si varia dai 15 ai 30 euro, mentre l’olio prevede una variazione di prezzo in base alla tipologia. Volendo calcolare la necessità di inserire 5-6 litri d’olio, a circa 10 euro al litro, ci si dovrà attendere una spesa complessiva dai 100 ai 150 euro, con filtro e guarnizione compresi.

Dove cambiare l’olio del motore a Monza

Autofficina Andrea – Via Mentana, 17

Officine meccaniche Erba Monza – Via Stucchi G. Battista, 66-69

Officina JB Cars - Via Azzone Visconti 15

Autofficina Galbiati Sas – Vicolo Borghetto, 10