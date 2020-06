Dove richiedere il contrassegno disabilità a Monza

Per rendere un po' più semplice la mobilità delle persone disabili, esiste la possibilità di ottenere il contrassegno di disabilità. Un contrassegno da applicare sull'auto, per proteggere i portatori di handicap e gli invalidi da verbali di infrazioni, e che li agevola in talune situazioni (es. parcheggio in prossimità degli ingressi di esercizi commerciali).

Simbolo grafico della disabilità, permette di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta e ha una durata di cinque anni, anche se la disabilità è permanente: allo scadere dei cinque anni deve infatti essere rinnovato.

Contrassegno di disabilità, chi ne ha il diritto

Hanno diritto al rilascio del contrassegno di disabilità:

le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta

i non vedenti

le persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di un infortunio o di una patologia (contrassegno temporaneo)

le persone con totale assenza di autonomia funzionale e con la necessità di un'assistenza continua, per recarsi nei luoghi di cura (contrassegno temporaneo)

Il contrassegno invalidi ha una natura strettamente personale e non è vincolato ad uno specifico veicolo: può dunque essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità del disabile, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo. Deve essere usato solo ed esclusivamente se l’intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi. Importantissimo è che venga esposto in modo ben visibile, sul parabrezza.

Contrassegno di disabilità a Monza

A Monza, è possibile richiedere il contrassegno di disabilità (contrassegno azzurro, in vigore in tutta l'EU) nei seguenti casi:

invalidità permanente o temporanea con il certificato del medico legale di deambulazione sensibilmente ridotta rilasciato dall'ATS (Ufficio d'Igiene) o copia del verbale della Commissione medica (attestante l'invalidità con impossibilità di deambulazione senza l'aiuto di un accompagnatore)

invalidi civili al 100% con accompagnatore e non vedenti : possono richiedere il contrassegno direttamente all'Ufficio Contenzioso e Permessi, con il verbale della Commissione Medica attestante l'invalidità

Con tale contrassegno è possibile transitare nelle Zone a Traffico Limitato, e parcheggiare nei parcheggi riservati a Monza (così come nelle zone soggette a sosta oraria regolamentata senza limitazioni di tempo, e gratuitamente nelle aree di parcheggio a pagamento del Comune di Monza).

Contrassegno di disabilità, dove richiederlo a Monza

Per una prima richiesta, per il rinnovo del contrassegno in scadenza o per deterioramento, smarrimento o furto, e per il rinnovo urgente per coloro che hanno la necessità di recarsi all'Estero, è necessario rivolgersi a:

N.A.O. Autorizzazioni e Concessioni Viabilistiche

Via Guarenti, 2 - 20900 Monza

lunedì - mercoledì dalle ore 8,30 alle 12,00

giovedì dalle ore 8,30 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 16,00

Email: contrassegniblu@comune.monza.it

Telefono 039/28.32.854

Fax 039/28.32.847

Documenti necessari

Certificato del medico legale rilasciata dall’Ufficio d’Igiene di Via De Amicis, 17 (vicolo scuole) a Monza

Tel.: 039/23.84.659 (prenotare telefonicamente)

Martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00.

Spese a carico dell’utente

€ . 39,00 per certificato medico legale.

