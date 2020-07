Parcheggiare a Monza: le aree sosta vicine al centro, mappa e tariffe

Sei di passaggio a Monza, e vorresti fare un giro nel suo centro storico parcheggiando l'auto in una comoda rimessa? Oppure vivi poco fuori città, e ti piacerebbe conoscere i parcheggi più vicini al centro? Ecco un utile elenco di aree di sosta a pochi passi dall'area pedonale monzese.

Se numerosi sono i parcheggi riservati a chi ha il contrassegno disabili, e diversi quelli dedicati ai clienti degli alberghi, le vie centrali di Monza consentono la sosta a pagamento nelle apposite strisce blu (qui un elenco di tutte le aree di sosta): il costo è di 1,50 €/h o di 2,5 €/h a seconda che si tratti di un giorno feriale o festivo, delle ore diurne o delle ore notturne.

Poco fuori dalla ZTL, però, esistono parcheggi e autosilo molto comodi per chi vuole passeggiare per il centro storico.

Parcheggio Piazza Trento e Trieste

Sito al civico 1 di piazza Trento e Trieste, ha l'accesso e l'uscita su via degli Zavattari. Il centro storico dista 5 minuti a piedi, il Duomo e l'Arengario 2 minuti. Il costo è di 2,40 €/h (1,90 €/h dalle 21.00 alle 8.00), e il massimo giornaliero è di 20 €.

Parcheggio Area Cambiaghi

Non custodito e con una capienza di 300 posti, permette di sostare per massimo 2 ore tutti i giorni tranne durante il mercato del giovedì (dalle 7.30 alle 13.00). Il costo per un'ora di sosta è di 1,80 €, per due ore è di 3,20 €. La tariffa minima è di 1,20 €. Dalle 19.00 alle 24.00 vige la tariffa unica di 2 €. L'accesso è da via Cristoforo Colombo.

Parcheggio Piazza Castello

Un po' decentrato, offre 144 posti auto. L'accesso è da via Mentana, e il costo è di 1,20 €/h dalle 7.30 all 20.00 nei giorni feriali (tariffa minima 0,60 €) e di 2,00 €/h dalle 9.00 alle 20.00 nei giorni festivi. Il Duomo dista 10 minuti a piedi, l'Arengaro 11 minuti e via Italia (la via dello shopping) 8 minuti.

Parcheggio Monza Piazza Carducci

Vicinissimo al centro storico, offre 45 posti auto e - pur non essendo custodito - è sorvegliato da un sistema di telecamere. L'accesso è da piazza Carducci, e l'apertura è garantita 24/24 tutti i giorni dell'anno. La prima mezz'ora costa 1,20 € dalle 8.00 alle 21.00, ogni ora o sua frazione 2,40 €. Dalle 21.00 alle 8.00, la prima mezz'ora costa 1,90 € e, ogni ora o sua frazione, 1 €.

Parcheggio Quattro Novembre

47 posti auto e accessibile anche ai camper, vi si accede da Largo IV Novembre. Il parcheggio è aperto 24/24 tutto l'anno. I prezzi sono gli stessi del Parcheggio Monza Piazza Carducci.

Autosilo Capitol

Garage multipiano con 213 posti, si trova al civico 8 di via Pennati. La tariffa è di 2 €/h, con un massimo giornaliero di 15 €.

Parcheggio Borgo Bergamo

A 10 minuti dal centro storico, costa 1 €/h per un massimo giornaliero di 4 €: è la scelta più economica, se non pesa fare qualche minuto a piedi per raggiungere l'area pedonale.