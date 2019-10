Halloween Walk & Run - Una corsa da paura

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Una corsa da paura - Halloween Walk & Run IV edizione 27 ottobre, Cascina Costa Alta – Biassono, Parco di Monza Il ricavato a sostegno dei progetti promossi da Good Morning Brianza Monza, 15 ottobre 2019 – Al via la quarta edizione della Halloween Walk & Run, la manifestazione sportiva più spaventosa del territorio nata con l’obiettivo di raccogliere fondi per le famiglie dei 13 Comuni del Caratese.

DOVE: si parte da Cascina Costa Alta (viale Cristoforo Colombo 27, Biassono), dove la Cooperativa Meta ospiterà mostri di ogni età e genere e intratterrà i bambini con il laboratorio Maschere da paura (10.30 – 13.00, per tutte le età).

I PERCORSI da 5, 10 o 15 km: dal più breve interamente su asfalto e adatto a passeggini e carrozzelle, a quelli più lunghi che si snodano lungo tutto il parco, anche su sterrato e sentieri meno battuti.

QUANDO: domenica 27 ottobre sarà possibile scegliere il percorso che si vuole e partire liberamente tra le 8.30 e le 11.00, ma per tutti gli interessati è prevista una partenza collettiva alle 9.30, con foto di rito per maschere, runners, famiglie e amici a quattro zampe. Le

DONAZIONI RACCOLTE con la marcia saranno interamente rivolte a due attività in particolare:  I progetti che si svolgono nelle scuole del territorio, tra cui lo sportello psico-pedagogico di supporto a bambini, genitori e insegnanti, i laboratori didattici ideati per rispondere a tematiche urgenti quali la diversità o l‘integrazione, oppure semplicemente pensati per potenziare l’offerta formativa scolastica laddove mancano le risorse; l’apertura pomeridiana o nei periodi di vacanza degli ambienti scolastici nell’ottica di favorire la conciliazione della vita familiare con quella lavorativa  l’offerta di borse lavoro dedicate a cittadini attualmente senza impiego: volte ad un proficuo reinserimento nel mercato del lavoro, rappresentano una preziosa opportunità per chi desidera uscire dalla disoccupazione ed entrare in contatto con nuove aziende del territorio Tutti i partecipanti potranno scegliere a quale istituto scolastico donare la propria offerta, oppure se contribuire al Fondo Borse Lavoro indicando la propria preferenza al momento dell’iscrizione.

COME CONTRIBUIRE: Quota di iscrizione in prevendita fino a venerdì 25 ottobre h. 13.00: • 5 euro: cartellino senza riconoscimento, che da diritto ad omaggi degli sponsor fino ad esaurimento scorte • 8 euro: cartellino con riconoscimento, con il quale si riceverà un telo sportivo refrigerante (primi 1.000 partecipanti) Sul sito è possibile consultare l’elenco completo dei luoghi in cui iscriversi di persona oppure si può procedere direttamente online (www.unacorsadapaura.it). E’ possibile iscriversi anche il giorno della marcia, presso la Cascina, ad un costo maggiorato di 6 e 10 euro. Grazie a BrianzAcque, all’agenzia immobiliare di Marco Farinella e alla collaborazione di società sportive importanti del territorio come Sport Insieme Brianza, i Marciacaratesi e i GSV Veduc, l’intero ricavato delle quote di iscrizione sarà devoluto ai progetti sociali scelti. ALTRE INFO: presso la Cascina Costa Alta sarà inoltre possibile farsi truccare a tema dalle operatrici de La Giraffa o conoscere le Cooperative di Good Morning Brianza e scoprirne i progetti. I Dolci, Stelmoka e Pixum offriranno premi alle maschere migliori che si candidano scattando una foto vicino alle grosse zucche di Una corsa da paura e pubblicandola online, o ai gruppi più numerosi che si sono iscritti. Per chi lo desidera, alle 12.30 c’è la possibilità di partecipare al Pranzo con la zucca, organizzato da Costa Alta Cafè che devolverà il 20% dell’incasso ai progetti sociali. Durante la mattinata saranno estratti due cartellini che vinceranno un premio gentilmente offerto da Sport Specialist.

Per informazioni, iscrizioni e regolamento completo: www.unacorsadapaura.it

Facebook: www.facebook.com/GoodMorningBrianza

Instagram: http://www.instagram.com/goodmorningbrianza

Contatti Samuele Spinelli, samuele.spinelli@ambitocaratebrianza.it

Lia Manzella, lia.manzella@ambitocaratebrianza.it