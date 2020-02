I comici della tv al teatro comunale di Limbiate

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

La Rassegna mensile “Obbiettivo Risata”, condotta dal bravo Max Pieriboni , aumenta consensi di mese in mese e arriva al suo quarto appuntamento in Stagione venerdì 21 febbraio alle ore 21:00 con nuovi comici: ci saranno ad esempio i simpaticissimi “CD ROM”, duo comico che ha bruciato le tappe televisive passando dal Laboratorio “Scusate il Disagio” con Beppe Braida a “Metropolis” su Comedy Central, oltre ad entrare nel cast fisso di “Made in Sud” per la Rai (sempre con la parodia dei Rom) e altro ancora.

Con loro RENATO CONVERSO, indiscusso mattatore di cabaret del suo famoso e storico locale milanese “La corte dei miracoli”; comico, attore, presentatore e scopritore di talenti, autore di diversi libri di successo: il suo apprezzatissimo talento non necessita di ulteriori presentazioni. Ci sarà anche EDDY SICK, che con il suo “SICK DU SOLEIL” d’arte circense, simpatia e comicità, ha già conquistato tutto il pubblico televisivo di COLORADO. La Rassegna, voluta dalla Direzione Artistica del teatro e dal comico Max Pieriboni (è lui, il “Dottor Sereno” a Colorado) intende invogliare i giovani a frequentare il teatro grazie ai loro beniamini preferiti della tv, offrendo UN pienone di risate a un costo biglietto per ogni portafoglio. Ragazze e ragazzi pagano solo 10 Euro. Costo biglietti: poltronissima € 15 ridotto € 12; poltrona € 12, ridotto € 10 Hanno sempre il ridotto: studenti e le persone over 65. Biglietteria: Via Valsugana Limbiate, mercoledì e sabato h.16,00 h.19,00. On line: www.melarido.store, www.teatrocomunalelimbiate.it e su vivaticket.it con scelta immediata posto