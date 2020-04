Il romanzo “Le ombre delle verità svelate” dello scrittore Giovanni Margarone premiato a Limbiate

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Nonostante il coronavirus, la cultura non si ferma e le giurie letterarie, mostrando una resilienza incredibile, lavorano sodo. È grazie a questo che lo scrittore Giovanni Margarone di Udine ha vinto il Premio della Giuria per la sua opera “Le ombre delle verità svelate” al Premio Letterario Internazionale “La Girandola delle Parole” Seconda Edizione, a Limbiate (MB). Lo scrittore questa volta è ancor più onorato e commosso per questo premio, il settimo, che il suo romanzo si aggiudica e ringrazia la Giuria e la Pro Loco di Limbiate, il Comune di Limbiate, L’UNPLI, la provincia di Monza Brianza e la Regione Lombardia “che - ha dichiarato Margarone - nonostante le difficoltà di questo momento continuano a sostenere le attività culturali, accrescendo il prestigio dell’Italia”. La premiazione avrà luogo a Limbiate il 4 aprile 2020, alle ore 16,00.

