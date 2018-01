Impresa Azzurra per l'Italia, evento ad Arcore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

A distanza di più di un anno, dalla nascita dell’Associazione Impresa Azzurra, i soci Fondatori Carmelo Gangi Presidente Nazionale, Roberto Gagliardi Vice Presidente Nazionale, Stefano Bordoni Tesoriere Nazionale e Alessandro Cazzaniga Segretario Nazionale, hanno deciso di commemorare l’avvenimento con un grande evento che si terrà in data 27 gennaio, presso il ristorante La Bergamina di Arcore. Assieme ai soci fondatori saranno presenti tutti i vertici del Coordinamento Nazionale dell’Associazione, tra cui il Referente Business Mariapaola Negri, il Coordinatore Regionale della Lombardia e Referente Formazione degli Enti Locali Vincenzo Caserta e il Referente Comunicazione Michael Gola. “In questo anno di lavoro sono stati raggiunti molti obbiettivi che ci eravamo prefissati - dichiara il Presidente Gangi – Sono state aperte infatti Sedi di Impresa Azzurra nelle Regioni di Lombardia, Piemonte, Trentino, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Puglia, Lazio e Roma, Calabria e infine la Sicilia. Questo risultato è stato possibile grazie al meraviglioso e costante impegno di tutti i coordinatori Regionali, i quali con il loro lavoro sono riusciti a radicare nelle varie realtà i valori e gli intenti dell'Associazione” . "Siamo soddisfatti di quanto siamo riusciti a fare fino ad oggi - aggiungono i Rappresentanti Nazionali – ma non ci fermeremo qui. Visto l'interesse e il seguito che siamo riusciti a creare continueremo a portare la nostra voce a favore delle Partite IVA, dei Liberi Professionisti e di tutti quelli che quotidianamente combattono contro una pressione fiscale e una burocrazia che ormai rappresenta un freno alla crescita e allo sviluppo delle piccole e medie imprese del nostro paese. Crediamo infatti, e ribadiamo da sempre, che Più Impresa = Più Italia. Tra gli ospiti illustri della serata già hanno confermato la loro presenza Enrico Pianetta ex Senatore della Repubblica, Andrea Mandelli Senatore della Repubblica, Elena Centemero Deputato della Repubblica, Massimiliano Salini Europarlamentare e Fabrizio Sala, Vicepresidente della Lombardia e prossimo candidato alle regionali, il quale è sempre stato, e sarà ancora nel suo prossimo mandato, dalla parte delle piccole imprese e delle eccellenze brianzole. Tra gli invitati eccellenti, ma non ancora confermati, sarà presente anche Silvio Berlusconi, Presidente di Forza Italia e da sempre portavoce degli imprenditori Italiani.