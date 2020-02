Incendio a Busnago, fiamme in una villetta: alta colonna di fumo lunedì mattina

Incendio a Busnago nella mattinata di lunedì 10 febbraio.

In via Libertà pochi minuti prima delle 8 è divampato un incendio che ha interessato un'abitazione al secondo piano all'interno di un complesso residenziale di villette a schiera a due passi dal centro sportivo comunale.

I residenti hanno notato un'alta colonna di fumo alzarsi dal tetto di una palazzina in zona e hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi di emergenza, i soccorsi del 118 e i carabinieri della compagnia di Vimercate.

Secondo quanto emerso al momento non risultano feriti o intossicati. Ignote per ora le cause all'origine del rogo.