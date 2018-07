Il condomino domanda, l’esperto risponde. Vita in condominio tra normativa e social housing

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Si terrà Giovedì 12 Luglio a partire dalle ore 21,00 presso il Centro Civico San Gerardo in via Lecco, 12 a Monza l’evento organizzato da Condominio Solutions dal titolo " Il condominio domanda, l'esperto risponde. Vita in Condominio tra normativa e social housing". Un evento in cui verranno trattati i temi della convocazione delle assemblee/deleghe/contenimento costi, contabilizzazione dell’acqua, emissioni acustiche, efficientamento energetico, web in condominio e si scopriranno insieme le pratiche di social housing, un nuovo modo di intendere e vivere amichevolmente in condominio. Gli esperti che parteciperanno all’evento sono: Avv. Michela Arosio, Ing. Grazia Perazzo, Avv. Massimiliano Doni , Aurelia Perego (Consigliere di condominio) , Salvatore Benanti (Amministratore Condominio) , Gianni Alfano (Amministratore Condominio) e Antonio Tommaso Cardelia (Coordinatore Controllo del Vicinato Monza). I nostri esperti saranno ovviamente disponibili a rispondere a tutte le domande provenienti dal pubblico al fine di intavolare una discussione che sia per gli uditori interessante, utile e formativa. Condominio Solutions vuole offrire con questo evento la possibilità di farvi partecipare ad un incontro interattivo e biderezionale in cui tutti i vostri dubbi riceveranno una risposta, un’occasione per informarsi e ampliare le proprie conoscenze, un’ottima opportunità per scoprire come rendere il condominio un luogo migliore ed efficiente.