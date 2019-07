Incontro per la costituzione del comitato recupero ex Snia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Martedì 25 Giugno, presso la sede di Varedo del PCI, si è svolto un incontro tra i compagni di Varedo, Limbiate e di Paderno Dugnano appartenenti tra l’altro al PCI stesso, a Potere al Popolo provincia di Milano e Monza/Brianza, a Sinistra Anticapitalista. Le varie forze politiche hanno discusso del problema dell’area Snia, balzata ultimamente alle cronache per questioni di spaccio, ma da 40 anni la più grande area industriale dismessa d’Europa altamente inquinata, una vera bomba ecologica sotto casa. Oltre alla presenza già conosciuta di amianto e inquinanti chimici nell’area, la situazione si è aggravata ultimamente per l’immagazzinamento di altri rifiuti, non si sa quanto tossici, raccolti da zone circostanti da società, più o meno legali, e la presenza di persone che vivono al suo interno che ovviamente alimentano spaccio di sostanze stupefacenti. Tutti i presenti hanno dimostrato la loro preoccupazione per la situazione, soprattutto per l’impatto sulla salute dei cittadini che il perdurare di questa situazione potrà avere. Da un’analisi dei vari temi, è emerso che l’attuale Giunta Comunale si è prodigata per quanto attiene la sicurezza, richiedendo l’aiuto delle forze dell’ordine, con un impatto mediatico certamente superiore a quello pratico, ma è in una fase di completo stallo per quanto riguarda la salute dei cittadini di Varedo e dei comuni limitrofi. Inoltre, è emerso che il problema non è solo del Comune di Varedo, ma di tutti i comuni confinanti. I compagni hanno affermato a gran voce, che l’area Snia non deve essere, come gli ultimi fatti sembrano dimostrare, la pattumiera dei comuni circostanti e di Milano, in cui si possano sversare, senza problemi, rifiuti tossici persone indesiderate, ma, al contrario, dovrebbe essere il polmone verde della Lombardia. A tal proposito è stato costituito un Comitato promotore dell’area Ex Snia, che nei prossimi mesi darà vita ad attività di informazione e mobilitazione presso la popolazione.

CRES – COMITATO RECUPERO EX SNIA PCI sezione Gramsci Varedo Potere al Popolo Sinistra Anticapitalista