JazzIn Seregno Festival 2018

Il Paper Moon Jazz Club Seregno con la collaborazione del Circolo Culturale San Giuseppe e il patrocinio della Città di Seregno organizza ben sette appuntamenti ad ingresso libero nel mese di Luglio.

Il primo concerto è inaugurato dalla stessa Paper Moon Orchestra i successivi sono eseguiti sempre da musicisti della medesima in formazione mista con ospiti e repertorio come da seguente programma: Domenica 1 Luglio ore 21 Paper Moon Orchestra Mercoledì 4 Luglio ore 21 Paper Moon Jazz Club with David Ambrosioni Quartet Domenica 8 Luglio ore 21 Paper Moon Jazz Club with Marco Detto Trio Mercoledì 11 Luglio ore 21 Paper Moon Jazz Club with Essential Time Quartet Domenica 15 Luglio ore 21 Paper Moon Jazz Club with Marco Gotti JW Octet: Giuseppe Verdi plays Jazz Mercoledì 18 Luglio ore 21 Paper Moon Jazz Club with Blues Revenge meets Lorena Gioia Venerdì 20 Luglio ore 21 Paper Moon Jazz Club with Fumo di Londra Jazz Project.

Le manifestazioni avverranno a Seregno in Piazza Risorgimento 36 davanti all’ingresso de “L’Auditorium” (in caso di piaggia la manifestazione si sposterà all’interno del medesimo). La Paper Moon Orchestra a Seregno dal 2010 è una big band di musicisti appassionati del genere orchestrale di matrice jazzistica. I generi sono lo swing anni 30-40, il latino, il pop e il funky e alcune spericolate incursioni nel jazz più impegnato.All’orchestra diretta dal 2016 dal maestro Giancarlo Porro, musicista jazz di solida esperienza e di comprovata professionalità, si è aggiunta recentemente la preparatissima cantante Cecilia Antonello. David Ambrosioni di Cesano Maderno ha collaborazioni di primo livello sin dagli anni 80: Frisco Blues Band , Fabrizio Consoli..... In TV nel ”Il Pomofiore”, “Viva il Jazz”con Gino Paoli .....Parteciapa a “Alberto Carchidi Fusion Madness”in diversi Festival con la “East Costa Big Band” Paolo Tomelleri …. Come Clarinettista classico con Roberto Fumagalli, e l’ Orchestra di Fiati della Brianza, .... In duo con il chitarrista Renzo Zugnoni e poi con l”Ambrosia Brass Band “in diversi festival Internazionali e attivamente con il quartetto”Old Style Jazz Quartet”. Marco Detto di Milano (con Marco Ricci e Toni Arco) non necessita presentazioni pianista e compositore ha all’attivo 14 lavori discografici con 54 brani originali editi a suo nome e 14 ulteriori lavori in cui ha collaborato. E’ presente nel dizionario del Jazz Italiano a cura Flavio Caprera Ed. Feltrinelli 2014. Essential Time Quartet nasce dal chitarrista Emanuele Puppi, grande conoscitore di musica jazz e raffinato musicista. Propongono un repertorio orientato al jazz, che spazia dai classici “standard” a brani moderni, di autori contemporanei come Chick Corea e Michel Petrucciani. La scorsa edizione del Festival ha ricevuto notevoli apprezzamenti per le interpretazioni del progetto su Pat Metheny. Marco Gotti JW OCTET. Al gruppo a cui partecipa il maestro Giancarlo Porro porterà al JAZZin Seregno Festival il progetto “Giuseppe Verdi plays Jazz” Omaggio personale di Marco Gotti al grande musicista di Busseto. Blues Revenge, gruppo storico Seregnese propone la rivisitazione di brani tradizionali del genere Blues che in un festival sul Jazz come “influencers” non potevano mancare sottolineati dall’interpretazione alla “Janis Joplin” della cantante Lorena Gioia. Fumo di Londra Jazz project, capitanati da Antonio Masciadri, sassofonista di grande espressività e creatività, leggenda vivente del Jazz Seregnese, brianzolo e non solo. Spaziano dai classici “standard” del jazz statunitense a brani tratti dalla “musica leggera” italiana, sempre nel rispetto degli stilemi propri della musica jazz, cioè lo swing e l’improvvisazione.

