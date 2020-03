L'I.C. Bellusco Mezzago lancia il suo messaggio di speranza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

In questi giorni di emergenza e di incertezza, in cui i media ci rimandano immagini ed informazioni sulla triste situazione del nostro Paese, in cui tutti si sentono un po’ più soli, lontani dalla consueta quotidianità e devono fare i conti con una realtà altra e sconosciuta, abbiamo riflettuto sulla forza positiva dell’Istituzione scolastica, su come la Scuola, anche nell’emergenza, possa essere comunità vera e viva, affiancando al compito dell’insegnare le discipline anche quello di insegnare ad essere. Tutto il personale dell’IC Bellusco Mezzago, coordinato dal Dirigente Scolastico Laura Sisca, si è prodigato nel mantenere la vicinanza con gli alunni, non solo attraverso le attività di didattica a distanza che i docenti della Scuola hanno provveduto ad attivare alacremente, ma soprattutto alimentando quel legame che unisce la scuola ai suoi giovani discenti, mantenendo viva la relazione educativa ed i rapporti umani che sono alla base dell'agire formativo. L’idea è stata quella di organizzare uno spazio #ANDRÀTUTTOBENE sul sito della scuola attraverso il quale gli alunni hanno modo di esprimere le loro emozioni attraverso varie forme comunicative, foto, disegni, pensieri, diffondendo un messaggio di speranza e di positività per l’intera Comunità. L’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione del Prof. G. Bosio responsabile del sito della scuola e della Prof.ssa I. Politi Funzione Strumentale al Successo Formativo, è estesa a tutti gli alunni dell’Istituto e sta riscuotendo ampi consensi da parte della Comunità scolastica, unita e viva oggi più che mai.