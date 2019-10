"La morte del re", lettura teatrale alla Villa Reale di Monza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

LA MORTE DEL RE Libro e lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory per dell’assassinio di Umberto I Il secondo re d’Italia Umberto I di Savoia fu ucciso il 29 luglio 1900 dall’anarchico Gaetano Bresci a Monza. Ora. Un libro e una lettura teatrale mettono in scena la storia che ha cambiato le sorti di un Paese. Massimiliano Finazzer Flory in occasione della presentazione del libro “UMBERTO I DI SAVOIA. I grandi delitti politici” interpreterà teatralmente il regicidio. L’evento il 29 ottobre alle ore 19 proprio a Monza nella Villa Reale dove Umberto I trascorse l’ultimo giorno della sua vita prima di avviarsi all’assassinio. Monarchici e anarchici per una sera a confronto dunque. VILLA REALE DI MONZA, Salone da Ballo, Martedì 29 ottobre ore 19.00 Presentazione del libro (novità editoriale) UMBERTO I DI SAVOIA I grandi delitti politici, di Riccardo Rossotto Ed. Archivio Storia

Introduce: il Sindaco di Monza Dario Allevi Modera: Paolo Giordano Partecipano: Alberto Uva e Aldo Fumagalli Interviene l’autore Riccardo Rossotto Lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory tratta dal libro Ingresso libero fino ad esaurimento posti Viale Brianza, 1 – Monza Info e prenotazioni: t. 349.0908883