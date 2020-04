La tecnologia dell’ozonoterapia a disposizione gratuitamente degli ospedali lombardi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

La tecnologia dell’ozonoterapia a disposizione gratuita degli ospedali della Lombardia. L’obiettivo? Contribuire a rafforzare il sistema immunitario di medici e infermieri e ridurre gli altissimi livelli di ansia e stress cui il personale medico e infermieristico è sottoposto in queste settimane di emergenza sanitaria. È la proposta che parte dalla Signature Health Italy che ha introdotto anche nel nostro Paese le cabine multifunzione HOCATT™ (Hypotermic Ozone Carbonic Acid Transdermal Technology), un acronimo che sta a indicare l’innovativa tecnologia su cui sono concepite. HOCATT, messa a punto da un team di scienziati internazionali, e già in uso in numerosi centri negli Stati Uniti e in UK, e da un anno anche in Italia in esclusiva al centro O.Zone di Alzate Brianza, è un’apparecchiatura che grazie all’azione combinata dell’ozono transdermico, dell’acido carbonico e di micro-scariche di corrente è in grado di rafforzare al massimo il sistema immunitario e di accelerare la rigenerazione dei tessuti. Sedute periodiche di 30 minuti all’interno della cabina rappresentano un trattamento transdermico soft e insieme potentissimo: una specie di super-sauna in cui il vapore all’ozono va a purificare il corpo mentre l’apporto di ossigeno lavora sulla circolazione sanguigna consentendo un recupero di energie nella fase successiva allo stress da eccesso di lavoro. “Crediamo che l’utilizzo delle cabine HOCATT all’interno degli ospedali possa dare un supporto importante ai nostri medici e ai nostri infermieri che stanno lottando in prima linea contro l’emergenza COVID-19, spiega David Steward, fondatore di Signature Health Italy. Trenta minuti di seduta alla settimana consentono un significativo innalzamento delle difese del sistema immunitario. Oltre alla consegna delle cabine ci occuperemo anche della formazione del personale per il tempo necessario ad andare a regime”.

L’ozonoterapia è universalmente riconosciuta come uno dei protocolli più efficaci per ridurre dolori e infiammazioni, stimolare il sistema immunitario, migliorare la circolazione arteriosa. Oggi il suo utilizzo è approvato dai maggiori Paesi del mondo, tra cui l’Italia. Signature Health Italy, che ha sede ad Alzate Brianza (Co) mette a disposizione dei primi ospedali lombardi che ne faranno richiesta le sue biocabine HOCATT attraverso un contratto di comodato gratuito di durata variabile. Le prime cabine disponibili per il pubblico in Italia sono state introdotte circa un anno fa nel centro O.Zone, laboratorio bio-naturale ad Alzate Brianza, a dieci minuti da Como. Qui è anche la sede operativa di Signature Health Italy, che si occupa della distribuzione di HOCATT nel nostro Paese